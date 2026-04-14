Зеленський: Україна запропонувала Німеччині угоду щодо виробництва різних типів дронів

Україна запропонувала Німеччині угоду щодо виробництва різних типів дронів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Ми запропонували Німеччині угоду щодо дронів, двосторонній drone-deal різних типів дронів, ракет, софту та сучасної оборони. Наші команди починають конкретну роботу. Наш досвід може бути інтегрований в європейську систему безпеки», – сказав Зеленський у Берліні під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Він уточнив, що мегадокумент щодо дронів починають розробляти.

«Ми домовились, що це буде між нашими державами. Так, це те, про що ми домовлялись на Близькому Сході, але це свій документ. Німеччина – великий наш партнер, тому я впевнений, що у нас буде найбільша така домовленість, щонайменше в Європі. І наші команди будуть працювати і з об'ємом, і з деталями», – додав Зеленський.

Фрідріх Мерц під час брифінгу заявив, що співпраця між Києвом та Берліном є корисною не лише для України, а для Німеччини та її безпеки, тому що немає іншої армії в Європі, яка «протягом останніх десятиліть мала такий військовий досвід».

14 квітня президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна для зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та участі в українсько-німецьких міжурядових консультаціях.

Німеччина стала найбільшим європейським донором України в її боротьбі проти російської агресії, оскільки Сполучені Штати за президентства Дональда Трампа скоротили підтримку, а Київ прагне утримати Берлін на своєму боці.