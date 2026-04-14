Україна та Німеччина домовились про новий пакет допомоги – Мерц

Фрідріх Мерц також повідомив, що Київ та Берлін підписали кілька угод щодо співробітництва
Фрідріх Мерц також повідомив, що Київ та Берлін підписали кілька угод щодо співробітництва

Україна та Німеччина домовились про нові пакети допомоги, повідомив німецький канцлер Фрідріх Мерц.

«Сьогодні ми домовилися про нові пакети підтримки, насамперед це стосується ППО, далекобійної зброї та боєприпасів», – сказав він під час спільного брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським.

Він також додав, що Київ та Берлін підписали кілька угод щодо співробітництва.

За його словами, співпраця є корисною не лише для України, а для Німеччини та її безпеки, тому що немає іншої армії в Європі, яка «протягом останніх десятиліть мала такий військовий досвід».

За словами Зеленського, Київ та Берлін вже піписав 10 документів.

«Домовленості про ППО – йдеться про ракети, безумовно це і РАС-2. Щодо систем IRIS-T – дякуємо окремо за цю домовленість. Важливо, щоб ми працювали далі…Ми маємо забезпечити такі наші спроможності, коли європейці зможуть виробляти тут усе, що критично необхідно для захисту Європи», – додав він.

14 квітня президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна для зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та участі в українсько-німецьких міжурядових консультаціях.

Ця зустріч відбувається на тлі того, як ініційовані США мирні переговори між Росією та Україною призупинились через конфлікт на Близькому Сході.

Німеччина стала найбільшим європейським донором України в її боротьбі проти російської агресії, оскільки Сполучені Штати за президентства Дональда Трампа скоротили підтримку, а Київ прагне утримати Берлін на своєму боці.

