Україна та Німеччина домовились про новий пакет допомоги – Мерц

Україна та Німеччина домовились про нові пакети допомоги, повідомив німецький канцлер Фрідріх Мерц.



«Сьогодні ми домовилися про нові пакети підтримки, насамперед це стосується ППО, далекобійної зброї та боєприпасів», – сказав він під час спільного брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським.

Він також додав, що Київ та Берлін підписали кілька угод щодо співробітництва.

За його словами, співпраця є корисною не лише для України, а для Німеччини та її безпеки, тому що немає іншої армії в Європі, яка «протягом останніх десятиліть мала такий військовий досвід».

За словами Зеленського, Київ та Берлін вже піписав 10 документів.

«Домовленості про ППО – йдеться про ракети, безумовно це і РАС-2. Щодо систем IRIS-T – дякуємо окремо за цю домовленість. Важливо, щоб ми працювали далі…Ми маємо забезпечити такі наші спроможності, коли європейці зможуть виробляти тут усе, що критично необхідно для захисту Європи», – додав він.

14 квітня президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна для зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та участі в українсько-німецьких міжурядових консультаціях.

Ця зустріч відбувається на тлі того, як ініційовані США мирні переговори між Росією та Україною призупинились через конфлікт на Близькому Сході.

Німеччина стала найбільшим європейським донором України в її боротьбі проти російської агресії, оскільки Сполучені Штати за президентства Дональда Трампа скоротили підтримку, а Київ прагне утримати Берлін на своєму боці.