Зеленський після розмови з Рютте анонсував новини щодо PURL

Президент України Володимир Зеленський після розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте анонсував новини щодо PURL – ініціативи щодо закупівлі американської зброї для України, що фінансується європейськими країнами.

Зеленський повідомив, що з Рютте він обговорював захист неба, програму PURL, яка дозволяє Україні отримувати ракети для систем Patriot, а також про ключові безпекові виклики, які зараз є для всіх у світі.



«Важливо, щоб ми всі координувалися та зміцнювали одне одного. Сила для ППО – це наш ключовий пріоритет, і життя людей має бути захищене. Готуємо новини щодо PURL», – написав він у телеграмі.

Україна розраховує на допомогу європейських партнерів у закупівлях Patriot, незважаючи на обмежені постачання та обмежені виробничі потужності США.

За даними медіа, президент США Дональд Трамп погрожував союзникам у Європі припинити продаж зброї Україні, якщо вони не приєднаються до операції з деблокування Ормузької протоки поблизу Ірану.

Генсек НАТО Марк Рютте, який минулого тижня перебував з візитом у Вашингтоні, раніше заявляв, що, попри війну в Ірані, критично важливе обладнання продовжує надходити в Україну. За його даними, з літа 2025 року ініціатива PURL забезпечила «близько 75% усіх ракет для основних батарей (Patriot) України і 90% боєприпасів, що використовуються в інших системах ППО».

Влітку 2025 року США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО. За даними української влади, у 2025 році сума внесків у програмі PURL склала 4,3 млрд доларів, з них за грудень – майже 1,5 млрд доларів.



