Німеччина готується до великої війни: відпрацьовують масову евакуацію поранених із Литви

Німецькі військові разом із цивільними медиками відпрацьовують сценарій, який ще 5 років тому здавався малоймовірним: масову евакуацію поранених з Литви у разі нападу Росії на НАТО.

У межах навчань Medic Quadriga 2026, що проходили в Німеччині та Литві в березні 2026 року, Бундесвер (збройні сили Німеччини) змоделював повний цикл медичної допомоги – від поля бою до лікарень у Берліні та інших містах.

Навчання за участю 1000 військових та 200 цивільних відбувалися одразу в кількох країнах. У Литві, поблизу з білоруським кордоном, моделювали бойові дії – саме там, на східному фланзі НАТО, розгорнуті німецькі війська. Саме звідти за сценарієм евакуювали поранених до Німеччини.

Якщо Росія колись нападе на НАТО, Німеччина буде відповідальна за евакуацію поранених натівських військових.

Як писала газета The Wall Street Journal, секретний план OPLAN DEU обсягом близько 1200 сторінок передбачає перетворення Німеччини на ключовий логістичний хаб НАТО. Через її територію може бути перекинуто до 800 тисяч солдатів країн НАТО на східний фланг Альянсу. До лікарень може надходити до тисячі поранених щодня.

«Сподіваюся, що таких масштабів не буде, але ми повинні бути готові до великої кількості поранених», – наводить Бундесвер слова генерал-лейтенанта медичного корпусу німецьких військ Ральфа Гоффмана.

Щоб підготуватися, у передмісті Берліну, на території аеропорту в Шенефельді, створили навчальний медичний хаб. Саме сюди в рамках навчань доставляють «поранених» – літаками, але також опрацьовують варіанти евакуації морем, автобусами і поїздами.

Варіант залізницею – в пріоритеті, адже за українським досвідом до 90% перевезень поранених здійснюється саме потягами.

За словами Гоффмана, Берлін планує мати спеціальні медичні поїзди вже до 2028 року.

Досвід воєнний дій в Україні Німеччина ретельно вивчає, щоб враховувати усі найактуальніші виклики.

«Дуже важливо, щоб ми майже щомісяця перевіряли, як розвивається там система охорони здоров'я, і я можу лише сказати, що знімаю капелюха перед тим, як там надають допомогу пацієнтам», – каже Гоффман.

У Берліні поранених мають розподіляти по лікарнях по всій країні. Вже зараз планується, які відділи у низці цивільних мед-закладів можна перепрофілювати під військові потреби.

«Ви спитаєте, цивільних лікарень? Так – цивільних. Бо медичне забезпечення у кризі – це спільне завдання військових і цивільних», – заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час відвідин навчань 6 березня 2026 року.

«Це найбільші навчання медичної служби Бундесверу за десятиліття. І вони ґрунтуються на простому принципі: можна робити лише те, що відпрацьовано. І лише те, що тренується в мирний час, можна виконати в умовах кризи чи оборони», – додав Пісторіус.

Разом з ним була присутня сенаторка Берліну з питань охорони здоров’я Іна Чиборра.

Останні два роки міська влада Берліну та 12 лікарень міста детально готуються до різних сценаріїв війни.

Один із найгірших, пишуть ЗМІ з посиланням на німецьку агенцію DPA – масовий наплив пацієнтів в умовах перебоїв з електропостачанням та кібератак, військових дій у Берліні та навіть повної евакуації столиці.

«Ми давно працюємо з лікарнями, відпрацьовуємо сценарії масових поранень. І щоразу бачимо: головна проблема – це неясність ролей. Хто що робить? Хто ухвалює рішення? Це потрібно визначати заздалегідь, а не під час кризи», – розповіла журналістам Чиборра.

Попри підготовку і регулярні навчання, самі німецькі фахівці визнають: система охорони здоров’я країни поки що не готова до війни.

Про це йдеться, зокрема, у дослідженні German Hospital Institute, опублікованому у 2025 році, повідомляє DW. У ньому проаналізували готовність 165 лікарень по всій Німеччині – і дійшли висновку, що медична система країни має суттєві прогалини у випадку масштабного конфлікту.

Серед ключових проблем – нестача персоналу, відсутність достатньої підготовки до масового напливу поранених, а також нові типи травм, із якими лікарі майже не стикаються у мирний час – внаслідок влучання дронів.

Окремо вказується на вразливість лікарень до кібератак і саботажу, недостатні запаси медикаментів і крові, а також обмежені резерви електроживлення – розраховані переважно на мирний час.

«У Німеччині є низка так званих законів забезпечення, які гарантують функціонування держави в умовах кризи чи війни. Але для сфери охорони здоров’я такого закону поки що немає», – розповів головний військовий медик Гоффман.

За його словами, зараз німецький уряд саме розробляє нове законодавство.

Водночас Гоффман наголосив і про інший рівень підготовки – не лише держави, а й суспільства. За його словами, досвід війни в Україні показав: у перші хвилини після поранення життя часто залежить не від лікарні, а від тих, хто поруч. Саме вони зупиняють кровотечу, надають першу допомогу і фактично виграють час до прибуття медиків.

«Моє особисте прохання, невеликий заклик до цивільного населення: будь ласка, пройдіть навчання, переконайтеся, що у вас є необхідні знання; це корисно всім», – сказав під час спілкування з німецькою пресою головний військовий медик Німеччини.

Розвивати підготовку до можливих воєнних сценаріїв у Німеччині почали після окупації Криму Росією у 2014 році – тоді уряд вирішив відновити систему цивільної оборони, яка була занедбана після 1990-х. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну вивело ці зусилля на новий рівень.