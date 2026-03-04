«Це добре відомий факт» – єврокомісар про «перемогу» українців над європейцями під час навчань НАТО

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс підтвердив повідомлення ЗМІ про навчання НАТО в Естонії у 2025 році, під час яких українські оператори дронів, що виступали у ролі умовного противника, змогли за короткий час «знищити» два батальйони сил Альянсу.



«Ми знаємо про цей випадок, без сумніву», – сказав Кубілюс в інтервʼю Радіо Свобода, відповідаючи на запитання, чи обговорювали це на рівні високопосадовців в Брюсселі.



«У нас не було окремого пункту порядку денного комісії чи колегії під назвою «Українські уроки на навчаннях НАТО». Але саме ці питання ми фактично й обговорюємо, коли говоримо про розвиток наших флагманських проєктів і ініціатив із протидії дронам. Тож це добре відомий факт», – додав Кубілюс.



Він розповів, що у розмовах з європейськими політиками постійно наполягає, що у сфері протидії дронам або ведення «дронової війни» виробництво дронів – це не найбільший виклик, потрібен комплексний підхід.



«Те, що демонструють українці – це ціла екосистема дронів: не лише виробництво, а й операційні можливості, цифрова статистика, здатність швидко модернізувати дрони, коли противник починає їх глушити», – зазначив єврокомісар.



Він визнав, що у Європи поки немає аналогічних Україні можливостей у сфері протидії безпілотникам. І це стало очевидно також після російської провокації з 20 дронами, що залітали до Польщі.



«У нас немає достатньо розвинених можливостей для виявлення дронів. Ми не здатні так само управляти бойовою інформацією, як це роблять українці зі своєю системою Delta. І ми не маємо економічно ефективних засобів знищення дронів. Коли ви збиваєте дрон вартістю 10 тисяч євро ракетою за 1 мільйон євро – це не найкраще рішення», – сказав Кубілюс.



За його словами, у ЄС уже почали розробляти нові оборонні програми для боротьби з безпілотниками, зокрема ініціативи «Східний вартовий» та «Стіну дронів», які мають посилити захист східного флангу.



«Для нас дуже важливо розвивати регіональні або загальноєвропейські проєкти, щоб вчитися в України», – додав єврокомісар.



У лютому вийшла стаття Wall Street Journal , у якій було нагадування про торішні навчання в Естонії, під час яких невелика українська група операторів дронів, граючи роль умовного противника, за пів дня «знищила» 17 одиниць бронетехніки та уразила 30 позицій НАТО, після чого один з натівських командирів сказав: «Нам кінець».