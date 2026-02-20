Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Війна

Навчання НАТО без дронів? Чи встигає НАТО за уроками України

Військовослужбовці беруть участь у навчаннях НАТО STEADFAST DART-2026 у Бергені. Німеччина, 19 лютого 2026 року.
Військовослужбовці беруть участь у навчаннях НАТО STEADFAST DART-2026 у Бергені. Німеччина, 19 лютого 2026 року.

«А де дрони?», – запитання, яке звучало від журналістів та військових, які приїхали подивитися на найбільші цьогорічні навчання НАТО Steadfast Dart 2026, що відбуваються зараз у Німеччині.

Незадовго до цього візиту вийшла стаття Wall Street Journal з нагадуванням про торішні навчання в Естонії, під час яких невелика українська група операторів дронів, граючи роль умовного противника, за пів дня «знищила» 17 одиниць бронетехніки та уразила 30 позицій НАТО, після чого один з натівських командирів сказав: «Нам кінець».

Радіо Свобода відвідало нинішні навчання і з’ясувало, чому журналістам не показали «дронову битву», як НАТО адаптує український досвід – і що саме Альянс може запропонувати Україні у відповідь.

«А де дрони?», – звертається один із натівських військовослужбовців до іншого, коли завершується півгодинна демонстрація спецоперації групи військ з різних країн НАТО з участю авіації та піхоти.

Перед демонстрацією військовим та журналістам роздали шумозахисні навушники, пледи та біноклі, щоб вони могли роздивитися маневри техніки та військ у долині.

Схоже запитання звучало напередодні уже від журналістів до міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса під час демонстрації навчань на іншій локації – на березі Балтійського моря із залученням військово-морських сил.

Пісторіус у відповідь усміхнувся і коротко відповів: «Звичайно, у нас є підводні дрони» (саме про них запитували журналісти).

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розмовляє з генерал-майором Анхелем Ерресуело Пересом з Іспанії на борту іспанського десантного корабля «L52 Castilla» під навчань «Steadfast Dart 26» на Балтійському морі біля військового полігону Путлос, Німеччина, 18 лютого 2026 року.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розмовляє з генерал-майором Анхелем Ерресуело Пересом з Іспанії на борту іспанського десантного корабля «L52 Castilla» під навчань «Steadfast Dart 26» на Балтійському морі біля військового полігону Путлос, Німеччина, 18 лютого 2026 року.

Чому без дронів?

Як пізніше пояснили представники НАТО, під час продемонстрованих епізодів навчань були задіяні спостережні безпілотники, а також різного роду системи протидії дронам противника.

Та й епізод, який показали пресі, стосувався спеціальної операції із захоплення території чи особи в умовах мирного часу – із висадкою десанту, координацією сухопутних, морських і повітряних сил. Прикладом такого завдання в реальних умовах може бути захоплення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, яке здійснили спецпризначенці США 3 січня 2026 року.

ЗСУ «перемогли» НАТО у битві на навчаннях: реакції західних військових
Embed
ЗСУ «перемогли» НАТО у битві на навчаннях: реакції західних військових
відео Радіо Свобода

No media source currently available

0:00 0:03:11 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Дрони в цьому сценарії не відігравали центральної ролі, і український досвід був врахований, запевнив командувач Об'єднаних сил НАТО в Бранссумі генерал Інго Герхарц.

«Якщо ви подивитеся, які дрони ми тут застосували, як ми це змінили, як змінили навіть маневр висадки – то це й є ті уроки, які ми беремо з війни в Україні», – пояснив генерал.

Борис Пісторіус, своєю чергою, сказав, що «було б дурістю й недбалістю», якби європейські війська «не були готові й спроможні вчитися з того, що українські Збройні сили за ці чотири роки були змушені опанувати внаслідок війни».

У цих навчаннях Steadfast Dart 2026 українські військові участі не брали, оскільки Україна не є членом НАТО і задіяна лише у заходах для партнерів.

Солдати беруть участь у навчаннях НАТО STEADFAST DART 26 у Путлосі, Німеччина, 18 лютого 2026 року
Солдати з країн НАО беруть участь у навчаннях STEADFAST DART 26 у Путлосі, Німеччина, 18 лютого 2026 року

Українці були тут присутні лише на виставці з інновацій, а також мали продемонструвати «дронове шоу» разом зі своїми європейськими колегами з Об’єднаного центру аналізу, підготовки та освіти (JATEC), який НАТО та Україна створили торік в польському Бидгощі.

Проте через погодні умови «дронове шоу» перенесли на інший день, тому й звучало серед глядачів запитання «а де ж дрони».

Водночас представник JATEC Томаш Могодія, відповідальний за «дронове шоу», наголосив, що проблему протидії безпілотним системам ще не вирішили.

«Ми, як JATEC, плануємо наприкінці квітня – на початку травня провести інноваційний челендж, який безпосередньо розглядатиме це питання: як протидіяти повітряним загрозам, малим дронам, що становлять небезпеку для бойових машин і танків, і як знайти новаторське рішення для цієї проблеми, цієї, скажімо так, оперативної й тактичної дилеми», – розповів Могодія.

Військовослужбовці проходять повз роботизовану платформу Q-UGV «Cesare» італійської компанії Veco Robotics та безпілотний наземний комплекс «ASLAN» під час навчань НАТО Steadfast Dart 2026 у Бергені, Німеччина, 19 лютого 2026 року.
Військовослужбовці проходять повз роботизовану платформу Q-UGV «Cesare» італійської компанії Veco Robotics та безпілотний наземний комплекс «ASLAN» під час навчань НАТО Steadfast Dart 2026 у Бергені, Німеччина, 19 лютого 2026 року.

Як шукають рішення

Якою може бути відповідь на такі виклики, демонстрували у спеціальному павільйоні поряд з тренувальним полігоном європейські та українські компанії – там відбувалась виставка технологічних інновацій.

Серед десятків компаній була і українська UGV Robotics, відома своїм роботизованим комплексом «Лють». На цій виставці вона представила бойовий модуль для боротьби з дронами «Хижак».

«Ми беремо звичайний кулемет, з якого людина там може влучити в дрон з п'ятдесяти метрів. І ми робимо його настільки точним, щоб збивати дрони на 100, 200 і навіть 500 метрах», – розповів Радіо Свобода представник компанії Дмитро Бурлаков.

Система інтегрується у роботизовану платформу з елементами штучного інтелекту, яка розпізнає ціль за формою, швидкістю та тепловою сигнатурою, розраховує траєкторію й збиває дрон прямим влучанням, каже Бурлаков.

За його словами, «Хижак» вже має бойові підтвердження – підрозділи з нею збивали FPV-дрони, «Молнії», «Ланцети», а нещодавно і «Шахед» із гелікоптера. На виставці сподівається знайти інвесторів, які б за «данською моделлю» купували б українські розробки для Збройних сил України та частково для себе і відкривали виробництва в Європі.

Немало рішень пропонують і європейські компанії, а також присутні представники спільних виробництв від України та країн НАТО.

Оператор дрона підрозділу морських сил спеціальних операцій Іспанії з мікродроном Black Hornet 3 американського виробництва (Teledyne FLIR) під час навчань НАТО Steadfast Dart 2026
Оператор дрона підрозділу морських сил спеціальних операцій Іспанії з мікродроном Black Hornet 3 американського виробництва (Teledyne FLIR) під час навчань НАТО Steadfast Dart 2026

«Чи можуть європейські країни стати гарантією безпеки для України?» – Радіо Свобода запитало в одного українського військового, не уповноваженого давати офіційні коментарі ЗМІ, який був присутній на виставці. І він впевнено відповів, що «так». Найбільшу роль, за його словами, відіграють саме західні технології, які можна швидко адаптувати до реалій на полі бою в Україні, і які самостійно Україна може наздоганяти ще кілька років.

Тим часом німецький полковник Маттіас Бенке, який брав участь у навчаннях, запевнив Радіо Свобода, що «абсолютно впевнений» у спроможності НАТО, хоча й визнав, є над чим працювати.

«НАТО здатне на значно більше, ніж дехто думає. Ми навчилися. Але чи перебуваємо ми зараз на найвищому рівні? Ні. Ми можемо навчитися більшого, можемо діяти краще – безумовно», – резюмував Бенке.

  • Зображення 16x9

    Олена Абрамович

    Міжнародна оглядачка, кореспондентка Радіо Свобода та створеного RFERL телеканалу «Настоящее время». Теми: політика, заходи Євросоюзу та НАТО, життя українців у Бельгії, культура та кіно.


НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG