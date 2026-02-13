Київ отримав підтвердження від США про готовність ратифікувати гарантії безпеки у Конгресі – Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Київ отримав підтвердження від США про готовність ратифікувати гарантії безпеки у Конгресі.

«Для нас це фундаментально. Ймовірно, ми вже майже маємо готовий проєкт двосторонніх гарантій безпеки – не запевнень, а саме гарантій – уперше в нашій історії. Це перший елемент: обов’язкові, юридично зобов’язуючі гарантії безпеки», – сказав він під час дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки.

Щодо присутності військ на місці, то, за його словами, американська сторона прямо сказала, що цього не буде, але них є інші засоби підтримки або надання безпеки.

«Але присутність військ на місці з американським «бекстопом» – тобто гарантійною підтримкою США – це також фундаментальний елемент майбутньої архітектури безпеки. І особисто я не вірю в ефективну архітектуру безпеки в Європі без американського «бекстопу». Після переговорів в Абу-Дабі ми маємо більше ясності, що саме це означає», – зазначив міністр.

Сибіга зауважив, що членство України в ЄС є також елементом гарантій безпеки, за силою подібний до статті 5 Вашингтонського договору.

«І останній, найважливіший пункт – сильна українська армія. Пакет стримування, наша самодостатність, наші далекобійні спроможності, здатність виробляти системи ППО, здатні збивати балістичні ракети», – сказав міністр.

Очільник МЗС додав, що нереалістично уявити прогрес у мирному процесі без ясності й чіткого розуміння цих пакетів гарантій безпеки, оскільки вони є невід’ємним елементом мирного процесу.

Ця заява пролунала на тлі тристоронніх переговорів України, США та Росії щодо завершення війни. Цього року вони вже відбулися кілька разів. Новий раунд переговорів запланований на 17-18 лютого в Женеві.

25 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання.

Вашингтон не називав якихось можливих дат підписання. Днями постпред США при НАТО Метью Вітакер заяив, що угода з Україною про гарантії безпеки від США буде підписана, коли «це буде доречно».

«Коли йдеться про підписання угод чи домовленостей, завжди є певні часові рамки. Тому і президент Трамп, і президент Зеленський підпишуть документи тоді, коли це буде доречно й коли процес просування до мирної угоди цього вимагатиме», – сказав Вітакер, передає кореспондентка Радіо Свобода.











