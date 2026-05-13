«Тепер не тил»: як українські дрони «ріжуть» «сухопутний коридор» Росії до окупованого Криму

Російські військові блогери скаржаться, що Сили оборони України вже обстрілюють об'їзну дорогу вздовж Азовського моря з російського Ростова до окупованого Росією українського Криму. Відповідні відео публікують і українські військові. Яке значення має цей «сухопутний коридор» для постачання російських військ та забезпечення бойових дій?

Російські військові блогери пишуть, що українські сили почали завдавати ударів по трасі так званого «сухопутного коридору до Криму», яка розташована за 160–200 кілометрів у російському тилу.

Так, блогер Володимир Романов 1 травня опублікував відео в телеграм-каналі, як у районі Мангуша Маріупольського району український дрон-камікадзе атакує військову вантажівку на трасі. «Атаку здійснено на ділянці тилового сухопутного коридору до Криму», – пише Романов.

В іншому відео від 10 травня Романов стверджує, що Україна завдає ударів за допомогою американських БпЛА Hornet по логістичному маршруту на відрізку Маріуполь – Бердянськ на відстані до 160 км від лінії фронту. Він також опублікував відео з окупованої частини Запорізької області, на якому видно згорілу автоцистерну біля траси.

Тепер траса в зоні досяжності противника, противник ріже трасу

«Тилова ніби траса, абсолютно тилова була. А тепер вона, відповідно, вже не тилова. Тепер вона в зоні досяжності противника, противник ріже трасу», – каже Романов на відео.

Інший російський воєнкор, Олексій Живов, констатує, що ЗСУ тепер «дотягуються» до ключової логістичної артерії армії РФ – траси Таганрог – Джанкой, яка проходить уздовж узбережжя Азовського моря через Маріуполь – Бердянськ – Мелітополь – Генічеськ до Криму.

«Якщо хто не в курсі, то саме цією дорогою йдуть фури до Криму та зони «СВО» (так у Росії називають повномасштабну війну проти України – ред.), там же йде бензин і вся військова техніка. До ЛБЗ (лінії бойового зіткнення – ред.) 100–160 км. Цю дорогу зараз розширюють до магістралі», – написав Живов 10 травня.

Живов зазначає, що Україна тепер атакує логістику на цій дорозі схожими на російський «Ланцет» американськими дронами з використанням зв'язку «Старлінк» із дальністю до 200 км. «Я б сказав, що це вкрай тривожний сигнал для військового угруповання та цивільної логістики», – додав російський провоєнний блогер.

Українські військові підтверджують наявність вогневого контролю над трасою «сухопутного коридору» до окупованого Криму.

«Пілоти 1-го корпусу НГУ «Азов» патрулюють дороги на глибину 160 км від лінії бойового зіткнення. В об'єктиві камер розвідувально-ударних комплексів – Маріуполь та військові цілі окупантів. Противник використовує українські дороги в місті та його околицях для переміщення особового складу та іншого військового обладнання», – йдеться у повідомленні від 8 травня в телеграм-каналі 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов».

Артерія постачання російських військ

У всі часи дороги використовувалися для пересування військ. За своїм розташуванням військові дороги бувають фронтальними, тобто такими, що ведуть від тилу до фронту, і рокадними – паралельними лінії фронту. Рокади використовуються для маневрування військ і перевезення матеріальних засобів. Як і інші військові дороги, рокади становлять основу військових комунікацій і мають стратегічне, оперативне чи тактичне значення.

Удари по рокадах є критично важливим елементом військової стратегії та тактики, спрямованим на порушення логістики

За своїм розташуванням дорога «сухопутного коридору» від Джанкоя і до Новоолексіївки умовно є фронтальною, а далі йде паралельно лінії фронту і вважається рокадою.

«Удари по рокадах є критично важливим елементом військової стратегії та тактики, спрямованим на порушення логістики та маневреності противника. Це позбавляє ворога можливості оперативно перекидати резерви, техніку та постачання», – прокоментував проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії на умовах анонімності капітан 3-го рангу запасу, який раніше служив у військовій розвідці України.

За словами колишнього військового розвідника, регулярні удари Сил оборони України по військовій техніці та вантажівках, що перевозять військові вантажі, на трасі «сухопутного коридору» можуть сильно вплинути на боєздатність російських військ у Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях.

Контроль логістики, за великим рахунком – це і є контроль суші

«Якщо не буде своєчасного підвезення боєприпасів і ПММ, наступ російських військ значно сповільниться або взагалі зупиниться. Крім усього, це значний деморалізуючий фактор для військовослужбовців армії РФ», – каже офіцер запасу.

«Контроль логістики, за великим рахунком – це і є контроль суші. Вогнева заборона противнику їздити вантажним і легковим транспортом на сотню кілометрів углиб його території означатиме: жоден танк, гармата, вантажівка з піхотою чи боєкомплектом не може вільно доїхати до того моменту, коли це стане загрозою для наших військ. Ми, можливо, не усвідомлюємо того, наскільки це потужно і геополітично важливо», – заявляє Ігор Луценко – до війни журналіст і народний депутат України, а зараз – військовослужбовець ЗСУ, який спеціалізується на безпілотних літальних апаратах.

За словами Луценка, «Азов» – це кілька тисяч дроноводів, які цілодобово патрулюватимуть кожну дорогу від лінії бойового зіткнення і до Азовського моря.

«Кілзона на 100 км передбачає, що немає жодного сенсу в територіальних загарбаннях так званої «СВО». Як відомо, один із «реалістичних» сценаріїв для росіян поставити війну на паузу – це зафіксувати створення сухопутного коридору до Криму», – стверджує Ігор Луценко.

Дублер Керченського мосту

Після повномасштабного військового вторгнення в Україну та захоплення частини територій південних областей Росія серйозно зайнялася на окупованих територіях ремонтом і будівництвом шляхів сполучення – автомобільних та залізниць. Передбачалося насамперед їхнє військове використання для постачання російського угруповання військ усіма видами забезпечення – зброєю та боєприпасами, технікою та озброєнням, пально-мастильними матеріалами, продовольством і речовим майном тощо.

«Сухопутний коридор» до Криму, що проходить через окуповані території України, почав роботу в червні 2022 року. Про це офіційно оголосив тогочасний міністр оборони РФ Сергій Шойгу 7 червня 2022 року.

Паралельно тривав ремонт доріг, основною метою якого було збільшення їхньої пропускної здатності.

Так, у грудні 2022 року Міноборони Росії повідомляло, що дорожники в цілодобовому режимі відновлюють частину автомагістралі Сімферополь – Маріуполь – Ростов-на-Дону, що проходить територією Запорізької області.

«Чотирисмугова автомагістраль із пропускною здатністю 30 тисяч автомобілів на добу дозволить зняти навантаження з Кримського мосту. Будівництво основної частини траси розпочнеться в січні 2023 року», – йшлося у повідомленні в телеграм-каналі відомства.

За два місяці до цього частина Керченського мосту була зруйнована під час першої української атаки по цьому об'єкту. Відновлення тривало два місяці, а російські військові відтоді гостро потребували альтернативного маршруту доставки військових вантажів до Херсонської та Запорізької областей.

Восени 2022 року в Запорізькій області відремонтували дорогу Мелітополь – Бердянськ, на це з федерального бюджету Росії було виділено близько шести мільярдів рублів. Робота велася у три зміни, а для її прискорення вздовж траси розмістили три мобільні асфальтні заводи.

У грудні 2023 року російська влада заявила про завершення ремонту сухопутного маршруту до Криму з РФ через окуповані території України.

«Масштабна робота розпочалася минулого року на території «ДНР» (підконтрольне Росії збройне угруповання в окупованій частині Донецької області – ред.) та Запорізької області – там відремонтували близько 160 км доріг. Ще 200 км сухопутного маршруту в Запорізькій та Херсонській областях оновили цього року», – заявив заступник голови уряду РФ Марат Хуснуллін. За його словами, також було відремонтовано сім мостів у складі траси, встановлено 43 зупинки та близько двох тисяч дорожніх знаків.

На ділянці довжиною близько 68 км від Маріуполя до Бердянська вони ведуть влаштування основного ходу дороги, паралельно монтуючи там інженерні комунікації

У квітні нинішнього року Хуснуллін розповідав, що трасу планують на всьому протязі зробити чотирисмуговою, а на низці ділянок така робота вже закінчена або виконується в даний момент. За його словами, на кількох ділянках 635-кілометрової автодороги, 380 кілометрів якої проходять територіями Донецької, Запорізької та Херсонської областей, повним ходом розгорнуті роботи з її капремонту.

«Раніше дорожники розширили до чотирьох смуг ділянки від кордону з Ростовською областю до Маріуполя – загалом це 37 км. На сьогодні на ділянці довжиною близько 68 км від Маріуполя до Бердянська вони ведуть влаштування основного ходу дороги, паралельно монтуючи там інженерні комунікації. Ще одним важливим етапом став початок зведення мосту через річку Комишуватку в «ДНР» (підконтрольне Росії збройне угруповання в окупованій частині Донецької області – ред.), належить також реконструювати ще дві мостові споруди в Запорізькій області – через річки Берда та Зелена», – розповів російський віцепрем’єр.

Заступник голови уряду РФ додав, що капремонт траси розпочався і на 15-кілометровій ділянці у Джанкойському районі Криму.