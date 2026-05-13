Небо Півдня. Як захищають південні міста України від російських дронових атак?

У квітні 2026 року, за даними військово-політичного оглядача «Інформаційного спротиву» Олександра Коваленка, зафіксований рекорд застосування військами РФ дронів-камікадзе Shahed-136/БМ-35 «Італмас» та дронів-приманок типу «Гербер», «Пародій». У цей час масових атак дронами типу «шахед» зазнавали великі міста на півдні України, зокрема обласні центри Одеса та Дніпро.

Радіо Свобода поспілкувалося з низкою українських військових підрозділів, що несуть службу на півдні України, щоб дізнатися, як обороняють від російських дронів там небо над містами, і які прогнози щодо ситуації регіоні.

Понад 3 тисячі легких ударних дронів від 1 січня збили

«Кожного місяця ворог нарощує свої потенціали. Якщо навіть подивитись по прольоту легких ударних дронів і взяти суху статистику нашої бригади, то ми за цілий минулий рік збили до тисячі дронів. На сьогодні ми понад 3 тисячі від 1 січня збили. Тобто кожного тижня противник нарощує кількість цих «Молній». Вони недорогі за деталями і складанням. І це зараз є найбільшою загрозою, бо вони намагаються знекровити фронт», – розповідає про те, що відбувається на Запоріжжі начальник відділення комунікацій 23-ї бригади «Хортиця» НГУ Олександр.

Його підрозділ відповідає за оборону міста Запоріжжя, зокрема захищає критичну інфраструктуру обласного центру і відповідного регіону. Ділиться, з якими дроновими викликами ще доводиться стикатися його підрозділу:

« Постійно на напрямку працюють ударні дрони, такі як «Ланцети», розвіддрони «Зали», «Орлани». Також зараз з’явилися КВО, «Віщий Олег» . Це засіб розвідки противника. Основна загроза зараз – це БПЛА літакового типу «Молнія», «Прівєт-82» і FPV-бомбери, які зараз намагаються залітати в тил, у тилові смуги, взяти під вогневий контроль важливі транспортні артерії».

Майже все, що запускається з південно-східного напрямку, пролітає над Запоріжжям

Наразі підрозділ працює над створенням своєрідного «куполу» від «шахедів» у зоні своєї відповідальності.

Ешелонований захист передбачає залучення для прикриття неба від російських дронів як мобільних вогневих груп, так і екіпажів БПЛА.

У 23-й бригаді «Хортиця» НГУ зазначають, що наразі займаються нарощуванням кількості груп, які працюють дронами-перехоплювачами.

« Майже все, що запускається з південно-східного напрямку, пролітає над Запоріжжям . Ми ведемо з ними боротьбу працючі екіпажами дронів-перехоплювачів, та мобільно-вогневими групами, які обороняють саме об’єкти критичної інфраструктури як на території міста, так і по всій області. І ті, і ті групи мають результати збиття БПЛА», – пояснює начальник відділення комунікацій 23-ї бригади «Хортиця» НГУ Олександр.

Дронова загроза для портів Півдня

Працюємо по них з усього, з чого є

Гострою загроза від дронів, зокрема «шахедів», є і для південних міст, навіть якщо ті відділені водами Дніпра чи морем від територій, контрольованих військами РФ. Так, наприклад, на Кінбурзькому півострові перебувають російські військові, і вони, відповідно, мають артилерійський і дроновий контроль над Дніпро-Бузьким лиманом.

Останній є фактичними воротами для портів Очакова та Миколаєва.

«На Кінбурзькому півострові перебуває російське угруповання десь до чотирьох батальйонів. Це десантні підрозділи. Вони повністю контролюють захід до портів Миколаївського регіону. Якщо вони його втратять, то втратять спроможність тероризувати нас», – каже командир першого батальйону безпілотних систем 123-ї окремої бригади Сил територіальної оборони на псевдо «Ґуллівер».

Його бригада, зокрема, захищає від російських БПЛА небо на узбережжі Миколаївської області, зокрема і над містами. З якою дроновою загрозою доводиться стикатися, діляться бійці підрозділу:

« Противником використовується безліч БПЛА типу «Шахед», «Герань», «Молнія». Є ZALA, яка веде з собою «Ланцета». «Шахеди» зараз 24/7 з’являються у нас. Є радіокеровані. Летять вони хаотично з різних напрямків. Радіокеровані ще й ухиляються від дронів-перехоплювачів, від наших куль. Вони зараз доволі низько йдуть. Працюємо по них з усього, з чого є. Мобільна вогнева група реагує моментально. Виїжджаємо, дивимося, який проліт «шахеда», де він іде, підлаштовуємося під його приліт», – розповідає зенітник 123-ї окремої бригади Сил територіальної оборони «Док».

Які цілі мають на меті російські дронові атаки?

До захисту міста від російських дронів на півдні України залучені і добровольчі формування територіальних громад, зокрема в Одеській області.

«На сьогодні захист Одеси і Одеської області є ешелонованим. Це використання і так званих класичних засобів протиповітряної оборони, засобів радіоелектронної боротьби. Зросла роль використання дронів-перехоплювачів. Багато нових технологій, які дозволяють збільшити ефективність і якість збиття ворожих БПЛА на відстані, яка не є критичною для самого міста, для житлової забудови – десь у морі . Збільшення посилення мобільних вогневих груп, які мають відповідне обладнання і озброєння. Є і так звана мала авіація», – розповідає Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії та командир добровольчого формування «Одеса».

Розповідає, з чим доводиться нині стикатися під час полювання на російські дрони:

« Дронові атаки ворога стають більш масованими і технологічно складнішими. Можна говорити про тактику комбінованих атак , яку ворог використовує. Використовує різні типи апаратів для перевантаження засобів протиповітряної оборони. Зокрема, ударні БПЛА типу «Шахед»-«Герань» є основою атак, які проходять майже кожного дня. Вони відзначаються тим, що ворог запускає великі групи цих дронів. Також ворог використовує «Гербери» і «Італмаси».

Додає:

«Має місце масове використання дешевих дронів. Це дрони-приманки, нові модифікації, які включають у тому числі реактивні версії БПЛА для того, щоб підвищити швидкість прориву нашої протиповітряної оборони. Фіксуються спроби використання надводних безпілотників та запуски БПЛА з морських платформ , що створює небезпеку для узбережжя, пляжів, судноплавства відповідно»

Сергій Братчук відзначає, що дронова загроза для міст півдня є постійною:

«Перш за все, ворог намагається бити по логістиці та експорту, тобто систематично атакується портова інфраструктура, причали, порти, залізничні об’єкти з намаганням вплинути на експортно-імпортний морський коридор та економічну стабільність нашої держави. Під ударом об’єкти електрогенерації, підстанції, тобто має місце енергетичний терор. Мають місце удари по цивільних – це удари по житлових будинках, історичних, спальних районах міста, якщо ми говоримо про Одесу, Дніпро».

Ці міста зазнали масованих атак дронами, внаслідок яких є жертви серед цивільного населення, наприкінці квітня.

Так, лише 25 квітня внаслідок атак російськими дронами у Дніпрі загинуло 9 людей, 61 людина поранена, а в Одесі 27 квітня внаслідок такої атаки поранення отримали 14 людей.

Росія знову атакувала міста 30 квітня: тоді в Дніпрі загинула одна людина і 18 зазнали поранень, а в Одесі внаслідок атаки постраждали 20 людей.

Чому російська армія наростила інтенсивність дронових атак по містах півдня?

«Активізація ворога зумовлена кількома цілями, на мій погляд. По-перше, ми говоримо про те, що Одеса і Одещина є певним майданчиком для тестування росіянами реактивних дронів і нових методів обходу наших засобів протиповітряної оборони. Є намагання посилити удари по портах Одещини зі спробою вплинути на або навіть заблокувати наш морський експорт-імпорт . Здійснюється психологічний тиск. Це терор – те, що Росія постійно намагається демонструвати. І звичайно є намагання виснажити наші ресурси протиповітряної оборони», – каже речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

За даними військово-політичного оглядача «Інформаційного спротиву» Олександра Коваленка, у квітні військами РФ було встановлено абсолютний рекорд застосування дронів-камікадзе Shahed-136/БМ-35 «Італмас» та дронів-приманок типу «Гербер», «Пародій» – 6441 БПЛА. Попередній рекорд нальотів російських дронів, як повідомляє аналітик, був зафіксований у липні 2025 року і становив 6394 БПЛА.