«Цинізм – казати про перемир’я й атакувати». Наслідки масованого удару Росії, серед загиблих є рятувальники

Російська армія здійснила масовану ракетно-дронову атаку по багатьох містах і регіонах України, а також застосувала випробувану у Сирію тактику «подвійного удару», внаслідок чого загинули рятувальники.

І це все на тлі заяв Кремля, Трампа і Зеленського про перемир’я та «режим тиші».

Радіо Свобода зібрало інформацію про наслідки російської атаки з різних регіонів України і фото з місця подій.

«Абсолютний цинізм – просити про тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдавати таких ракетно-дронових ударів в усі дні перед тим. Кожного дня Росія може припинити вогонь, і це зупинить війну й наші відповіді. Мир потрібен, і для цього потрібні реальні кроки. Україна діятиме дзеркально».

(Президент України Зеленський у Telegram)

Путін, Трамп, Зеленський: заяви про перемир'я

Очільник Росії Володимир Путін 29 квітня у телефонній розмові із президентом США Дональдом Трампом (за повідомленням помічника Путіна Юрія Ушакова) запропонував оголосити перемир’я під час відзначення у Росії Дня перемоги 9 травня .

Трамп це підтвердив, але заявив, що це була його ідея. «Я запропонував Путіну невелике припинення вогню. Думаю, він міг би це зробити. Він вже оголосив про це?» – запитав Трамп, звертаючись до представників засобів інформації.

Увечері 4 травня президент України Володимир Зеленський оголосив, що українська сторона оголошує у війні з Росією «режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня ».

«За час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші. Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту. Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України », – написав глава держави в соцмережах.

Зеленський наголосив, що «на сьогодні не було жодного офіційного звернення до України щодо модальності припинення бойових дій, про яке заявляється в російських соціальних мережах».

Натомість, міністерство оборони Росії ввечері 4 травня виступило з погрозами завдати «масований ракетний удар по центру Києва» , який воно називає відповіддю на ймовірні зусилля «київського режиму… з метою зриву святкування 81-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні».

Атака Росії 5 травня. Наслідки

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 5 травня (з 18:00 4 травня) війська РФ атакували 11 балістичними ракетами «Іскандер-М» із Ростовської, Воронезької та Брянської областей РФ, а також 164 ударними БпЛА різних типів. Також російська армія продовжила атакувати Україну вдень.

ППО знешкодила одну балістичну ракету та 149 БпЛА, якими вночі Росія атакувала Україну. Зафіксували влучання 8 балістичних ракет та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях , а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях. Дві російські балістичні ракети не досягли цілей, стверджують у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Унаслідок російських ударів у чотирьох областях України –Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській – є нові знеструмлення. Енергетики просять споживачів еконономити електроенергію.

Полтавщина

Російські війська у ніч з 4 на 5 травня масовано БпЛА та балістикою атакували газовидобувні підприємства на Полтавщині та Харківщині, повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

За його словами, є значні руйнування та втрати видобутку .

«Найболючіше – є втрати серед колег. Загинули троє працівників «Групи Нафтогаз» та двоє рятувальників ДСНС, ще 37 людей отримали поранення», – написав він у фейсбуці.

Внаслідок атаки РФ загинули п’ятеро людей – троє працівників нафтогазового підприємства та двоє рятувальників. Кількість постраждалих сягнула 37-ми , також повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

«Вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Полтавщині. І дуже підло вдарили повторно ракетою, коли на місці вже були працівники ДСНС – ліквідовували пожежу. Станом на зараз відомо про десятки поранених. На жаль, чотири людини було вбито і серед них двоє рятувальників. Це Герой України Віктор Кузьменко, який більш ніж 50 разів ліквідовував наслідки обстрілів, і Дмитро Скриль, який на службі в ДСНС був понад 20 років. Мої щирі співчуття рідним і близьким», – написав Володимир Зеленський ще вранці у своєму телеграмі.

Згодом очільник Полтавської ОВА уточнив, що один із працівників нафтогазового підприємства загинув на території Харківської області.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підтвердив, що внаслідок повторноого російського удару по обʼєкту газовидобування на Полтавщині загинули двоє рятувальників. Ще 23 рятувальники зазнали травм.

У «Нафтогазі» зазначили, що війська РФ у ніч з 4 на 5 травня масовано БпЛА та балістикою атакували газовидобувні підприємства на Полтавщині та Харківщині, є значні руйнування та втрати видобутку. На Полтавщині, за даними місцевої влади, пошкоджене промислове підприємство – без газопостачання залишилися 3480 абонентів.

На Полтавщині оголосили 5 та 6 травня днем жалоби у зв’язку із загибеллю людей через російський удар

Удари по залізниці

Російські війська атакували залізничну інфраструктуру у трьох областях України, повідомляє у телеграмі «Укрзалізниця».

За повідомленням, сьогодні близько 07:30 російський БпЛА атакував та знищив вагон на Харківщині.

«Люди в безпеці. Спрацював моніторинговий центр, завдяки чому провідниця вчасно перейшли в мобільне укриття. Локомотивна бригада також була убезпечена . Попередньо – без постраждалих», – йдеться у повідомленні.

На Полтавщині, за даними «Укрзалізниці», безпілотник влучив між коліями поруч із тепловозом – без постраждалих, але був пошкоджений вагон, внаслідок вибуху сталося займання.

Ще одна російська атака БпЛА була по станції на Дніпропетровщині – пошкоджений електровоз, який перебував на колії, додають у компанії.

Удар про центру Чернігова

Російські війська вдень атакували ударним дроном центр Чернігова, пошкоджена адміністративна будівля, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Вячеслав Чаус.

За його даними, через атаку РФ пошкоджена адмінбудівля та автівки, троє людей звернулися до медиків із акубаротравмами.

Голова Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський заявив, що сили РФ атакували центр міста «Шахедом».

Удар по порту Великої Одеси

Російські військові вранці 5 травня завдали удару по порту Великої Одеси, внаслідок чого пошкоджене цивільне судно під прапором Островів Кука, повідомили в пресслужбі Адміністрації морських портів України.

За повідомленням, екіпаж не постраждав.

«Черговий удар спрямований по цивільному судноплавству. Порт працює з урахуванням безпекових ризиків, ліквідацію наслідків здійснюють профільні служби», – додали в адміністрації.

Росія запустила понад 800 дронів по портовій інфраструктурі України за перші чотири місяці 2026 року, порівняно з 75 дронами за аналогічний період минулого року , заявив 4 травня віцепрем’єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Порти залишаються серед ключових цілей атак. З початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково знищено понад 900 об’єктів портової інфраструктури, з них 177 цивільних суден. Інтенсивність атак дронами зростає: якщо за перші чотири місяці минулого року зафіксовано 75 БпЛА, то цього року – вже понад 800», – написав він у телеграмі.