Європейські лідери зібралися у Вірменії: яка мета України

Вірменія отримала рідкісну можливість опинитися в центрі світової уваги, коли десятки світових лідерів, включно з генеральним секретарем НАТО, зібралися в Єревані на два саміти під егідою Європи.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Європейської ради Антоніу Кошта стали господарями зустрічі для понад 40 лідерів і посадовців, переважно з країн ЄС, на саміті Європейської політичної спільноти (EPC), який розпочався 4 травня.

Наступного дня лідери ЄС проведуть саміт між блоком і Вірменією, країною без виходу до моря з населенням трохи менш як 3 мільйони осіб, яка досі відновлюється після десятиліть конфлікту з сусіднім Азербайджаном.

Європейська політична спільнота – це неформальне об’єднання всіх європейських держав, за винятком Білорусі, Росії та Ватикану. Воно збирається на рівні лідерів двічі на рік відтоді, як президент Франції Еммануель Макрон запропонував формат у 2022 році, невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Макрон прибув до Єревана 3 травня.

Разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентами всіх ключових інституцій ЄС, вірменська столиця прийме більше політичних VIP-персон, ніж будь-коли раніше в історії цієї невеликої південно-кавказької республіки.

Прем’єр Британії хоче підтримати кредит для України

Хоча на самітах EPC рідко оголошують великі рішення, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, як очікується, повідомить про намір Лондона співпрацювати з ЄС щодо підтримки України у фінансуванні критично важливого військового обладнання.

Уряд Великої Британії 3 травня заявив, що країна готова розпочати переговори про участь у кредитному пакеті ЄС для Києва обсягом 106 млрд доларів, оскільки Лондон прагне поглибити зв’язки з блоком, з якого вийшов у 2020 році, на тлі невизначеності щодо підтримки США.

В інших питаннях основна увага саміту буде зосереджена на Вірменії як країні-господарці, що дає Пашиняну можливість зміцнити свій образ міжнародного державного діяча напередодні парламентських виборів, на яких його вважають фаворитом.

Візит Зеленського

На тлі посилених заходів безпеки президент України Володимир Зеленський прибув до Єревана пізно ввечері у неділю.

У Telegram він написав, що його цілі – наблизити «гідне» завершення війни з Росією, просунути пакет допомоги Україні на 106 млрд доларів, а також посилити українську ППО, енергетичну підтримку та співпрацю в енергетиці.

« Цьогорічне літо буде тим моментом, коли Путін буде вирішувати, що робити далі – розширювати цю війну чи переходити до дипломатичних шляхів . Ми повинні штовхати його у напрямку дипломатії», – заявив Володимир Зеленський на саміті в Єревані.

Президент України подякував за новий пакет санкцій проти РФ, зазначивши, що потрібно продовжувати цей тиск на Росію, підштовхуючи її до дипломатичних шляхів завершення війни.

Зеленський також заявив, що потрібно знайти «робочий переговорний формат», і Європа повинна бути за столом будь-яких перемовин.

«Ми перебуваємо в контакті з США, ми розуміємо їхнє бачення та позицію. Але було б добре виробити спільний голос Європи для розмови з росіянами», – наголосив Зеленський.

Візит Зеленського навряд чи буде позитивно сприйнятий у Москві. Вірменія довгий час була союзником Росії, яку Єреван розглядав як захисника від сусідніх загроз, і Росія досі має військову базу в країні. Однак Пашинян із 2018 року поступово зближує Вірменію із Заходом.

Політичний контекст

Наразі невідомо, чи приїдуть президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і президент Азербайджану Ільхам Алієв. Обидві країни мають історичні та поточні політичні розбіжності з Вірменією, хоча останніми роками сторони намагаються покращити відносини.

Найімовірніший сценарій, що Алієв виступить онлайн, а Туреччину може представляти міністр закордонних справ Хакан Фідан, що є рівнем нижче за президентський.

Окремою новацією стала участь прем’єр-міністра Канади Марка Карні, що вперше робить неєвропейського лідера учасником саміту на запрошенням Пашиняна і Кошти.

Не виключено, що Канада може стати постійним учасником Європейської політичної спільноти. Один європейський дипломат порівняв це з щорічною участю Австралії в загальноєвропейському пісенному конкурсі «Євробачення», після того як її вперше запросили лише як гостя у 2015 році.

Інший високопосадовець ЄС заявив, що «Канада значною мірою поділяє з Європою погляди на геополітику та безпеку, дотримується тих самих принципів, вірить у міжнародний порядок, заснований на правилах і закріплений міжнародним правом, а також має ті самі цілі – захист цього порядку через багатосторонність, у центрі якої перебуває ООН».



