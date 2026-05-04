Путін боїться перевороту: що про це свідчить? Звіт європейської розвідки

Одразу кілька видань, зокрем CNN, Financial Times та інші, а також проєкт «Важные истории» вийшли з публікаціями даних європейської розвідки (країну не називають), які стверджують, що очільник Росії Путін боїться перевороту, в зв'язку з чим Кремль радикально посилив заходи його особистої безпеки.

Серед головних причин аналітики називають неспроможність Росії досягнути поставлених Кремлем завдань у так званій «СВО», тобто війні проти України, нарощування ЗСУ кількості та дальності ударів по нафтогазових та військових об'єктах Росії, конфлікт між силовими структурами РФ, невдоволення населення забороною вільного користування інтернетом.

Подаємо тут стислий аналіз цих публікацій.

Публікація CNN, посилаючись на отриманий звіт розвідки, детально описує заходи безпеки, запроваджені в оточенні очільника Кремля:

у помешканнях наближених до Путіна співробітників встановлено системи відеоспостереження ;

; співробітникам дозволено використовувати лише телефони без доступу до інтернету ;

; кухарям, охоронцям та фотографам заборонено користуватися громадським транспортом ;

; співробітники ФСО проводять масштабні перевірки з використанням кінологічних підрозділів , а також розміщуються вздовж Москва–ріки, готові реагувати на можливі атаки безпілотників;

, а також розміщуються вздовж Москва–ріки, готові реагувати на можливі атаки безпілотників; ФСО тепер контролює та погоджує будь-які інформаційні чи медійні публікації за участю президента , спираючись на секретний президентський указ;

, спираючись на секретний президентський указ; для публічності Кремль використовує заздалегідь записані відеоматеріали, щоб приховати справжнє місцеперебування президента.

Путін перестав відвідувати свої звичні резиденції в Підмосков’ї та на Валдаї;

в Підмосков’ї та на Валдаї; Путін проводить тижні в модернізованих бункера х, зокрема в Краснодарському краї біля чорноморського узбережжя;

х, зокрема в Краснодарському краї біля чорноморського узбережжя; від початку 2026 року о чільник Кремля не відвідав жодного військового об’єкта , попри регулярні поїздки в минулому році;

, попри регулярні поїздки в минулому році;

Внутрішні конфлікти у верхівці влади

У доповіді європейської розвідки йдеть про те, що колишній міністр оборони, а нині секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу згадується у звіті як особа, яка потенційно може бути пов’язана з ризиком перевороту через його значний вплив у армії. Арешт його заступника Руслана Цалікова у березні 2026 року розглядається як порушення негласних домовленостей між російськими правлячими елітами.

Також у розвідка вказує на розкол у силових структурах РФ через перекладання відповідальності один на одного і неспроможність забезпечити високий рівень безпеки.

Після того, як у грудні 2025 року внаслідок вибуху загинув генерал–лейтенанта Фаніль Сарваров, на нараді, яку зібра Путін, між керівником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим та головою ФСБ Олександром Бортниковим виникла гостра суперечка через неспроможність захистити вищий командний склад.

Путін доручив ФСО (Федеральній службі охорони) взяти під захист ще 10 високопоставлених командувачів, щоб заспокоїти деморалізованих військових.

Раніше такий захист поширювався тільки на самого начальника ГЕнштабу РФ Валерія Герасимова.

«Важные истории» наводять список цих російських генералів, які тепер охороняє ФСО:

:генерал-полковник Микола Богдановський, перший заступник начальника Генерального штабу РФ;

генерал-полковник Сергій Істраков , заступник начальника Генштабу РФ;

, заступник начальника Генштабу РФ; генерал-полковник Олексій Кім , заступник начальника Генштабу РФ;

, заступник начальника Генштабу РФ; генерал–полковник Сергій Рудськой , начальник Головного оперативного управління Генштабу РФ;

, начальник Головного оперативного управління Генштабу РФ; генерал-полковник Віктор Позніхір , перший заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу РФ;

, перший заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу РФ; генерал-лейтенант Станіслав Гаджимагомедов , начальник Національного центру управління обороною (НЦУО РФ);

, начальник Національного центру управління обороною (НЦУО РФ); адмірал Ігор Костюков , начальник Головного розвідувального управління (ГРУ);

, начальник Головного розвідувального управління (ГРУ); генерал–полковник Володимир Зарудницький , начальник Військової академії Генерального штабу РФ;

, начальник академії Генерального штабу РФ; генерал-полковник Олександр Чайко ;

; генерал-полковник Михайло Мізінцев.

«Важные истории», публікуючи звіт, зазначають, що джерело, яке передало цей документ, обіймає офіційну посаду в уряді однієї з європейських країн і ризикує своєю репутацією та кар’єрою у тому разі, якщо цей документ – свідома кампанія дезінформації.

Негативні тенденції всередині російських правлячих та силових еліт та загальне наростання невдоволення режимом серед населення посилюються через:

невдачі на фронті в Україні, де втрати РФ оцінюються у 30 тисяч осіб щомісяця.;

постійні атаки українських дронів на російські об’єкти;

наростання блокування мобільного інтернету, яке тепер дедалі більше торкає Москву і Санкт-Петербург, збої в роботі мобільного інтернету у великих містах почали викликати невдоволення навіть серед міської еліти та лояльної до Путіна буржуазії.

Рішення Кремля обмежити масштаб параду на Красній площі 9 травня 2026 року (без важкої техніки та ракет) саме через «терористичну загрозу» та побоювання атак на державні кордони і столицю РФ, лише посилило думки про ослаблення Путіна.

Чи є незалежні підтвердження цієї інформації?

Деякі відомості звіту європейської розвідки підтверджуються незалежними джерелами, пишуть «Важные истории».

Наприклад, про те, що за масштабними відключеннями інтернету в Москві стоїть саме ФСО, а не ФСБ, «Важливим історіям» ще місяць тому розповідав колишній співробітник ФСБ.

Одразу кілька джерел «Важливих історій» також підтверджують і наростання у Путіна страху перевороту через змову в його оточенні .

Про це свідчать не лише посилені заходи безпеки навколо Кремля, а й деякі непрямі ознаки. Наприклад, чинний співробітник ФСБ розповідав, що його підрозділу стало набагато важче отримувати дозвіл на прослуховування в межах неполітичних кримінальних справ, тому що «всю техніку переорієнтували на прослуховування уряду та інших органів влади» .

Про крайній ступінь страху Путіна перед замахом або змовою опосередковано свідчить і той факт, що цього року жоден депутат Держдуми не отримав запрошення на парад Перемоги на Красній площі .

Радіо Свобода не може незалежно підтвердити ці дані. Але раніше журналісти розслідувального проєкту російської служби Радіо Свобода «Система» після аналізу супутникових знімків повідомляли, що у березні 2026 року навколо резиденції Путіна на Валдаї збудували сім нових веж із системами протиповітряної оборони «Панцир» – їхня загальна кількість досягла 27.

І про блокування інтернету

Роскомнагляд поставив завдання заблокувати 92% VPN у Росії до 2030 року. Це випливає з опублікованого відомством розпорядження про виділення бюджетної субсидії на «забезпечення функціонування автоматизованої системи забезпечення безпеки» російського сегмента інтернету (АСЗБІ). Увагу на документ звернув The Bell.

АСЗБІ – система, створена в межах закону про «суверенний інтернет», яка керує ТЗПН – технічними потужностями, за допомогою яких здійснюються блокування.

На роботу АСЗБІ у 2026 році з федерального бюджету спрямують 20 млрд рублів, ще стільки ж сумарно у 2027–2028 роках, зазначає проєет Радіо Свобода – Сибір.Реалії.

При виділенні субсидії «Головному радіочастотному центру» Росії як цільовий показник вказано «середній рівень ефективності обмеження доступу до засобів обходу блокувань VPN за рахунок сигнатур» у 92%.

Це перший документ, де російська влада офіційно ставить завдання щодо блокування VPN.