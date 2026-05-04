Зеленський вважає, що влітку Путін буде вирішувати – розширювати війну чи переходити до дипломатії

Президент України Володимир Зеленський вважає, що влітку президент РФ Володимир Путін буде вирішувати, що робити далі – розширювати війну чи переходити до дипломатії.



«Цьогорічне літо буде тим моментом, коли Путін буде вирішувати, що робити далі – розширювати цю війну чи переходити до дипломатичних шляхів. Ми повинні штовхати його у напрямку дипломатії», – заявив він на саміті Європейської політичної спільноти у Єревані.

У цьому контексті він подякував за останній пакет санкцій проти РФ, зазначивши, що потрібно продовжувати цей тиск на Росію, підштовхуючи її до дипломатичних шляхів завершення війни.

Зеленський також заявив, що потрібно знайти «робочий переговорний формат», і Європа повинна бути за столом будь-яких перемовин.

«Ми перебуваємо в контакті з США, ми розуміємо їхнє бачення та позицію. Але було б добре виробити спільний голос Європи для розмови з росіянами», – додав він.

Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори України, США і Росії, які тривали протягом січня і лютого, були відкладені на невизначений час. При цьому президент України заявляв, що не вважає, що ці переговори зайшли у глухий кут.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) раніше заявляли, що реалії поля бою на кінець березня 2026 року демонструють, що «значні російські здобутки на фронті, не кажучи вже про повну перемогу, не є неминучими».

Аналітики ISW також припускають, що начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов, ймовірно, намагається приховати невтішну відсутність прогресу Росії у її весняно-літньому наступі 2026 року.

Як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, Росія зазнає значних втрат, але не відмовляється від планів щодо продовження наступальних дій.



