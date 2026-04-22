ISW: Герасимов намагається приховати «невтішну відсутність прогресу» в наступі військ РФ

Начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов продовжує робити «сильно перебільшені заяви» про просування Росії на тлі поганих результатів російських військ у їхньому весняно-літньому наступі 2026 року, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Герасимов 21 квітня відвідав командування Південного угруповання військ Росії і заявив – «всупереч наявним доказам, зокрема проросійським військовим повідомленням» – що російські війська захопили понад 1700 квадратних кілометрів і 80 населених пунктів в Україні, включаючи всю Луганську область, з початку 2026 року, зазначають аналітики.

В ISW кажуть, що, за їхніми даними, російські війська просунулися на 381,5 квадратних кілометрів і захопили 13 населених пунктів від початку 2026 року, і що російські війська захопили лише два населені пункти і фактично втратили 59,79 квадратних кілометрів по всьому театру військових дій від 1 березня.

«Герасимов, ймовірно, намагається приховати невтішну відсутність прогресу Росії у її весняно-літньому наступі 2026 року. Російські війська розпочали свій весняно-літній наступ 2026 року не пізніше 17 березня, але досі не змогли досягти ніяких тактично значних здобутків, втративши близько 10 квадратних кілометрів на фронті з 17 березня», – йдеться в повідомленні.

В Інституті вивчення війни додали, що темпи просування Росії сповільнилися на північному сході, сході й півдні України, зокрема на її пріоритетному напрямку проти фортечного поясу в Донецькій області, і російським військам довелося знизити темпи своїх операцій на кількох ділянках лінії фронту через великі втрати.

«Українська оборона й контратаки створюють додатковий тиск на зусилля Росії підтримувати видимість того, що російські війська постійно просуваються одночасно на всіх ділянках лінії фронту», – зауважили в ISW, відзначивши також зниження темпів набору військ у РФ.

За словами аналітиків, перебільшені заяви Герасимова є частиною «когнітивної війни Кремля», спрямованої на те, щоб представити російські війська як такі, що одночасно просуваються по всьому театру військових дій.

«Ця кампанія спрямована на те, щоб переконати Захід у тому, що лінія фронту в Україні руйнується, і що Україна має капітулювати перед вимогами Росії, побоюючись посилення російських наступальних операцій у майбутньому. Насправді ж лінія фронту в Україні є оперативно стабільною, і в лютому 2026 року Україна звільнила більше території, ніж російські війська захопили на всьому театрі військових дій», – наголошують в ISW.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що зменшення санкційного і політичного тиску на Росію від партнерів призвело до «часткового зростання» російських військових амбіцій. «Але наші далекобійні санкції, нарощування застосування дронів на передовій і активні дії наших підрозділів забезпечать необхідні відповіді окупанту», – зазначив Зеленський.

15 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів. Найгарячішими напрямками протягом березня були, за його даними, Олександрівський, Покровський, Костянтинівський і Лиманський.

Президент Володимир Зеленський 3 квітня з посиланням на британську розвідку заявив, що ситуація на фронті для України складна, але найкраща за останні 10 місяців.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) раніше заявляли, що реалії поля бою на кінець березня 2026 року демонструють, що «значні російські здобутки на фронті, не кажучи вже про повну перемогу, не є неминучими».