Постпред України в ООН порахував, скільки солдатів знадобиться Росії для захоплення всього Донбасу

Кожний квадратний кілометр території України обходиться Росії приблизно в дві з половиною сотні життів власних солдатів, заявив на засіданні Ради безпеки ООН 20 квітня постійний представник України Андрій Мельник, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Території Донбасу, які Росія вимагає від України здати без бою в межах мирного процесу, становлять 6 тисяч квадратних кілометрів, відтак, продовжив український дипломат в ООН, вони вартуватимуть Росії приблизно півтора мільйона життів.

«Ця математика справді приголомшлива. На практиці це фактично означало би більш ніж подвоєння нинішніх людських втрат Росії в цій війні. Таким чином, загальна кількість жертв перевищила би три мільйони. Навіть для пана Путіна, для якого цінність, яку він надає життю власних громадян, здається, коштує менше копійки або рубля, така цифра була б катастрофічною», – зазначив Мельник.

Саме тому, продовжив очільник української місії при ООН, Росія намагається отримати землі Донбасу без бою, «шляхом дипломатичного тиску на Україну». Мельник запевнив, що це не спрацює, й Україна не відступить добровільно з власних земель.

Дипломат додав, що захопити всю Україну військовим шляхом Росія ніколи не зможе. Мельник обчислив, з огляду на озвучену ним формулу, і вартість потенційної окупації всієї України для Росії: 122 мільйони солдатів, що на 20 мільйонів менше за все населення РФ – включно з дітьми і пенсіонерами.

«Досить складно, використовуючи всю уяву, описати очікувану втрату понад 122 мільйонів російських життів як славну перемогу, чи не так?.. З огляду на темпи російських військових досягнень - вони як у равликів - ця безславна перемога займе всього 183 роки. Ну, пан Путін здається військовим генієм з цією блискучою стратегією війни, чи не так?» – зауважив Мельник.

Постпред України при ООН закликав США посилювати, а не послаблювати тиск на Росію, а Європу – унеможливити використання Москвою тіньового флоту, що перевозить нафту в обхід запроваджених обмежень. Також Мельник закликав Європу підняти рівень фінансування військових потреб України до одного відсотка їхнього ВВП.

Очільник російської дипломатичної місії при ООН Василь Небензя назвав нинішніх європейських лідерів «невиліковно хворими на русофобію», які «не в змозі ухвалювати відповідальні рішення», й розповів про «дуже складну ситуацію» в Україні у зв’язку з мобілізацією.

«На українських чоловіків полюють серед білого дня. Їх витягують з квартир у приватних будинках, громадських та приватних транспортних засобів, з лікарняних ліжок та робочих місць», – заявив Небензя.

Головною причиною неврегульованого конфлікту є, на думку російського дипломата, буцімто прагнення українського керівництва й більшості європейських лідерів продовжувати війну.

«У зв’язку з цим європейці розглядають заходи щодо повернення біженців, в першу чергу чоловіків, в Україну. Європа запускає масове виробництво зброї. Робиться все для того, щоб київський режим протримався ще півтора-два роки… Однак результат цього сценарію, написаного західниками, буде дуже трагічним», – резюмував Небензя.

Наприкінці березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки поставили умову, згідно з якою Україна має вивести свої війська з Донбасу для отримання гарантій безпеки США.

Спецпредставник російського президента Кирило Дмитрієв висловив задоволення тим, що Зеленський «нарешті зрозумів, що США дадуть гарантії безпеки Україні лише, якщо Україна піде з Донбасу». Коментар Зеленського «не може не тішити», сказав Дмитрієв.

Держсекретар США Марко Рубіо назвав неправдивими твердження Зеленського про те, що Вашингтон поставив умову, згідно з якою Україна має вивести свої війська з Донбасу для отримання гарантій безпеки.

У січні український президент заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а компроміси мають бути обопільними. Він також додав, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання. Володимир Зеленський неодноразово говорив, що не передасть підконтрольні Україні території під контроль Росії.

У грудні він заявляв, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму». Помічник Путіна Юрій Ушаков, коментуючи цю заяву, заявив, що «весь Донбас – російський».

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли.