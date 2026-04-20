Росія кинула бронетехніку та «байки» на Часів Яр: деталі від бійців ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський 31 березня заявив, що Росія висунула нові вимоги щодо Донбасу й вимагає, щоб Україна залишила Донбас протягом двох місяців.

«Поки що те, що хоче Росія і те, що поширюють з нами партнери – вони бачать закінчення війни або гарячої стадії війни, коли Україна вийде зі Сходу. Питання в тому, що зараз вже нові терміни. Вони говорять, що за два місяці захоплять схід України, захоплять Донбас. І тому є два місяці, щоб вийти. І війна закінчиться. А якщо Україна не вийде, то Росія захопить Донбас і потім будуть інші умови. Якщо вони зможуть захопити Донбас, для чого вони кажуть, що підуть далі потім, будуть інші умови», – сказав Зеленський під час спілкування з журналістами на Бучанському саміті.

Він зауважив, що Україна готова до компромісу – «припинення вогню там, де ми стоїмо».

Перед тим помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що Росія закликає США натиснути на Україну з метою виконання домовленостей, досягнутих між президентами США й Росії в Анкориджі у серпні минулого року. Ушаков також зазначив, що США «внесли низку цікавих і корисних пропозицій» щодо мирного врегулювання, але вони «поки що не реалізуються». Що це за пропозиції, помічник Путіна не сказав.

Він також не уточнив, про які саме домовленості на саміті в Анкориджі йдеться. Російські офіційні особи нерідко згадують «дух Анкориджу» або «розуміння Анкориджу». З їхніх слів випливає, що президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін домовилися про щось, втіленню чого перешкоджає Україна. Як правило, в цьому контексті згадується передача всього Донбасу – Донецької та Луганської областей – під контроль Росії, проти чого виступає Україна.

В інтерв’ю агентству Reuters, опублікованому ввечері 25 березня, Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки поставили умову, згідно з якою Україна має вивести свої війська з Донбасу для отримання гарантій безпеки США.

Спецпредставник російського президента Кирило Дмитрієв висловив задоволення тим, що Зеленський «нарешті зрозумів, що США дадуть гарантії безпеки Україні лише, якщо Україна піде з Донбасу». Коментар Зеленського «не може не тішити», сказав Дмитрієв.

Держсекретар США Марко Рубіо назвав неправдивими твердження Зеленського про те, що Вашингтон поставив умову, згідно з якою Україна має вивести свої війська з Донбасу для отримання гарантій безпеки. У відповідь президент України заявив, що показав «меншу частину айсберга».

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Чергова тристороння зустріч, яка планувалася на початку березня в столиці ОАЕ Абу-Дабі, була відкладена на невизначений час через загострення ситуації на Близькому Сході.