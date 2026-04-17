Генштаб ЗСУ: російська армія втратила 114 артилерійських систем і тисячу військових за добу

Російська армія втратила близько 1000 військових протягом попередньої доби, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 17 квітня.

Командування оцінює загальні втрати Росії в близько 1 316 070 людей особового складу.

Крім того, за даними Генштабу, втрати РФ у техніці сягають:

11 870 танків (+4 за добу)

24 400 бойових броньованих машин (+9)

40 160 артилерійських систем (+114)

1 739 реактивних систем залпового вогню (+1)

1 349 засобів протиповітряної оборони (+2)

435 літаків

350 гелікоптерів

243 008 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+2 410)

4 549 крилатих ракет (+12)

33 кораблів і катерів

2 підводних човнів

90 014 автомобілів і автоцистерн (+253)

4 129 одиниць спеціальної техніки (+3)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Тим часом журналісти російського видання «Медіазона», російської служби ВВС і команда волонтерів на березень цього року встановили за відкритими джерелами імена 204 626 тисяч російських військових, які загинули у війні від лютого 2022 року. Як зазначають журналісти, список не є повним, оскільки інформація про загибель не всіх військовослужбовців стає публічно доступною.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.