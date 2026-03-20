Журналісти встановили імена 204 626 загиблих в Україні військових РФ

Журналісти російської служби «Бі-Бі-Сі» й видання «Медіазона» спільно з командою волонтерів підтвердили імена 204 626 російських військовослужбовців, які загинули під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Дані ґрунтуються на відкритих джерелах.

Частка добровольців (75 288), мобілізованих (18 226) й ув’язнених (22 207) на березень 2026 року становила 57% від усіх загиблих. Всі ці люди, як зазначають дослідники, не були пов’язані зі збройними силами Росії на момент вторгнення в Україну.

Журналістам відомо про загибель 7009 офіцерів, серед них 494 підполковники, 164 полковники і 13 генералів, зокрема засуджений до терміну в колонії генерал-майор МВС РФ Андрій Головацький.

У лютому до списку додали імена понад 35 тисяч осіб. Більшість із них раніше вважалися зниклими безвісти. Понад 80% людей, які числилися як зниклі безвісти і чия загибель була підтверджена, як зазначається, загинули у 2024 і 2025 роках.

Зростання числа зниклих безвісти за останні два роки дослідники пов’язують насамперед із зміною характеру бойових дій, у тому числі масовим використанням FPV-дронів на фронті, розширенням площі мінних полів і збільшенням числа російських наступальних операцій у так званих сірих зонах, що ускладнює евакуацію й пошук тіл загиблих.

Дослідники зазначають, що реальні втрати російської сторони можуть бути вищими, ніж наведені ними дані. Експерти припускають, що їхні дані можуть охоплювати від 45% до 65% реальної кількості загиблих. Російська влада не публікує офіційну статистику про втрати.

