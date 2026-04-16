Костянтинівка зараз «наша повністю». Як ЗСУ обороняють місто, яке РФ окупувати «хоче до кінця квітня»

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що з потеплінням російські війська почали наступати в Україні активніше практично по всій лінії фронту. Українські військові, які захищають Костянтинівку на Донеччині, розповідають: є інформація, що російське командування вирішило окупувати місто до 25 квітня. Журналісти телевізійної й онлайн-мережі «Настоящее время» (створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії) розповідають, що відбувається в Костянтинівці зараз.

Автомобіль Hammer в антидроновій клітці набирає швидкість. Машина везе бензин для генераторів та продукти на контрольно-спостережний пункт 24-ї бригади ЗСУ. Раніше він був у самій Костянтинівці, тепер його трохи перенесли. Ситуація в місті важка.

«Ще взимку було простіше. Була надія на погодні умови відповідні: туман, сніг. Не літали ворожі дрони, як і наші. Тоді можна було по-тихому вивезти людей, як і завезти. З потеплінням і навесні ця опція стає недоступною», – розповідає військовослужбовець ЗСУ Віктор..

У минулому він – держслужбовець. У кімнатці з ним пара побратимів, кілька журналів, рацій та моніторів. На екранах – усе поле бою на найгарячішій Костянтинівській ділянці фронту. Тут війна відчувається рутиною. На одному з екранів помічають російського солдата, який намагається сховатися в «норі». «Ось-ось, ніби тут. Зараз побачите – туди націлюється. Ех! Нерозрив. Буває таке ».

«Нору» знищать за наступні кілька хвилин. Аби просочитися в Костянтинівку, російська армія пробує різні методи. Нещодавно для цього використовували навіть коней. «Коней шкода», – кажуть військові.

Вони розповідають, що групи російських військових також намагаються проїхати на мотоциклах та квадроциклах. «На квадриках заїжджали, зрозуміли, що ми їх вираховуємо за звуком двигуна. Спробували квадрики на електродвигунах – не «проканало».

Година за годиною, одна чашка кави за іншою – на командному пункті вдивляються в екрани. Екіпаж дронів знищує ще одну ціль. Щось записують, «плюсують» у рацію.

«Займають точки, коли вони накопичуються в достатній кількості, тоді проявляють себе: починають штурмувати наші позиції поруч, а в цей час просувається їхня механізована колона. Вони нас сковують і тим часом дають можливість прорватися бронетехніці», – пояснює військовослужбовець тактику дій російських військових.

За вісім годин зйомки на командному пункті Костянтинівка та сусідній Часів Яр не припиняли диміти. Солдати вважають, що саме тому противник так хоче здобути решту міст Донбасу мирним шляхом: « У Костянтинівці вже параду не зробиш. У Часовому Яру теж не зробиш. Їм треба щось ціле, щоб було виправдання жертвам ».

Нещодавно президент України Володимир Зеленський сказав, що серед завдань російської армії – взяти ці міста до кінця квітня. Це дасть можливість розвинути наступ на Слов’янсько-Краматорську агломерацію:

«Покровськ, Костянтинівка, Дружківка – увесь цей напрямок вони хочуть до кінця квітня… Це неможливо. У них немає на сьогодні на це сил. Тому тут немає що обговорювати. Вони переносять цю ціль. Вона незмінна».

У російських ЗМІ неодноразово заявляли, що війська вже увійшли в місто. Українські військові наполягають, що це не так: « Констаха наша повністю. Там підрозділи наші. Але все робиться приховано». – «Тобто все, що вони заявляють, ніби вони вже в центрі [Костянтинівки]...» — «Ні, це «триндьож», однозначно. Там багато наших підрозділів стоїть. Те, що там, можливо, одинично проходять повз бойові порядки – так, тут так само, прикриваючись негодою, може і проскочити пара людей. Але треба розуміти, що легко не буде . Костянтинівка – це місто, яке постійно під їхнім наглядом. Їхня аеророзвідка працює».

Наскільки активно працює аеророзвідка, видно у світлі сонця, що заходить: виблискує оптоволокно, завдяки якому літають дрони.

« З початку 2026 року лише силами 24-ї бригади було знищено близько шести тисяч дронів різних типів противника. Це тільки нашою бригадою . Якщо дивитися ширше, у нас тут є суміжники, які збивають не менше. І це свідчить про те, яку кількість дронів має ворог», – розповідає пресслужбовець 24-ї ОМБр Костянтин Мельников.

Зі спостережного пункту кореспонденти виїжджають на заході сонця – це час майже всієї логістики біля передової, коли денні дрони вже не бачать, а нічні ще не активні. Слідом за небом над Костянтинівкою дрони російської армії намагаються взяти під контроль дорогу на Краматорськ.