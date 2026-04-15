«Дрон влучив в голову»: небезпечна логістика і підступна тактика військ РФ біля Костянтинівки

Костянтинівка. Бої у небі і на землі. Позиції, до яких вже неможливо доїхати. Тунелі з антидронових сіток.

Як тримається логістика Сил оборони України, які відбивають російські атаки під Костянтинівкою?

До яких хитрощів вдаються російські солдати, щоб проникнути у тил ЗСУ?

Реалії війни на Костянтинівському напрямку фронту побачив кореспондент Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода), побувавши на декількох бойових позиціях бійців Сил оборони України.

(Редакція не вказує прізвища бійців з міркувань безпеки)

«Дорога – як пощастить»

На ці позиції екіпажів БпЛА під Костянтинівкою ще можна заїхати – часто треба йти пішки.

До бійців бригади «Хижак» при Департаменті патрульної поліції України їдемо навіть по-світлому, в тунелі з антидронових сіток. Сітки, щоправда, не надто додають відчуття безпеки: на узбіччях скрізь остови спалених російськими дронами автівок.

Костянтинівський напрямок лишається одним з найбільш важливих для Кремля – про це свідчить статистика штурмових дій у щоденних зведеннях Генерального штабу ЗСУ. За кількістю атак армії РФ він поступається лише Покровському.

«Дорога – як пощастить. Якщо це не твій день, то і в Краматорську можна загинути завчасно, – посміхається «Hollywood», який керує нашим позашляховиком. – Найбільша небезпека – коли ти пересуваєшся транспортом. Ось ліворуч – танчик згорілий. Не так страшно перебувати на позиції, як коли ти їдеш «в коробочці» (так називають автомобілі – ред.)»

На напрямку Часового Яру – це північно-східний фланг оборони Костянтинівки, де тримають оборону екіпажі безпілотників 56-ї ОМБр, – пересування таке ж небезпечне.

«Поверталися з позицій, бачимо: сидить російський дрон-«ждун». Побратим вийшов, щоб його розстріляти, а дрон злетів. Стрілець не встиг його збити, а я залишався в машині, – пригадує водій, боєць 56-ї ОМБр «Касік». – І дрон влучив мені в голову. Ми трохи поборолися в машині. Слава Богу, що дрон не здетонував. Я випав з машини, втік, а потім ми забрали машину».

Російський підрозділ БпЛА «Рубікон», сміється «Касік», згодом виклав відео цієї пригоди і назвав невдалу атаку «успішним відпрацюванням».

Побратим «Касіка» – «Дизель» – теж нещодавно став мішенню для БпЛА.

«Була звичайна поїздка: везли бійців на заміну, харчі і воду. Відбувся різкий удар – і все. Одразу відбігли, бо подумали, що машині гаплик . Потім побачили, що вона не горить, навіть двигун працював. Тільки авто було побите. І ми ще й назад своїм ходом повернулися», – ділиться враженнями від крайньої атаки «Дизель».

За його словами, попередити такі удари допомагають побратими з повітря.

І згодом на бойовій позиції пілотів 56-ї ОМБр ми спостерігаємо, як перед виїздом авто український дрон ретельно продивляється дорогу, щоби знайти російських «ждунів».

Якщо військам РФ не вдасться взяти Костянтинівку «в лоб», то, припускає військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець, командування російської армії може активізувати наступальні дії на цій ділянці фронту.

Битва на землі очима дронів: малі групи, «мы мирные», «своих не бросаем»

Український FPV-дрон фіксує: двоє чоловіків середнього віку у цивільному одязі і військових берцях йдуть полем. У руках тримають плакат, на якому великими літерами написали: «мы мирные».

FPV атакує «ходоків».

Це – одна з військових хитрощів армії РФ, що не спрацювала, пояснює Сергій Гнезділов, військовослужбовець 56-ї ОМБр.

«Іноді росіяни бувають дуже підлими. Вони перевдяглися у цивільний одяг і просто з гранатами, без автоматів, намагалися підійти до позицій нашої піхоти і закидати їх гранатами. Вони тримали плакат з написом «мы мирные». На одному з них були військові берці. Було радіоперехоплення, що вони висунулися і майже дійшли до точки. І от вони просто полем йшли-йшли – і не дійшли», – усміхається Гнезділов.

Ще одну особливість тактики виживання російських військових на Донеччині спостерігаємо в режимі реального часу. Один із них падає на коліна і хреститься просто на камеру розвідувального «мавіка» ЗСУ. Як тільки український FPV-дрон відлітає, – загарбник хапає автомат і тікає. Проте недалеко: його наздоганяє ударний дрон.

«Росіянин виявився огидним чоловіком, та й не чоловіком навіть. Спочатку він здавався у полон, вірніше, вдавав, що хоче здатися і хоче жити. А потім, як тільки йому давали таку можливість, він брав автомат і тікав далі. Неприємна людина», – коментує результати роботи свого дрона «Камиш», пілот 56-ї ОМБр.

Також «Камиш» показує Донбас Реалії ще одну особливість застосування армією РФ тактики просочування малими групами піхоти.

На відео видно, як один російський військовий, рятуючися від українських дронів, намагається пролізти в укриття до іншого. Але той б’є товариша прикладом та виштовхує з «нори» (укриття, вирите в землі – ред.).

«Він кричав по рації своїм командирам, що російський військовий приповз і таким чином показав позицію українським пілотам. Як фінал: їх обидвох знищили», – ділиться «Камиш».

Іноді, кажуть пілоти, російські військові намагаються захиститися від українських дронів.

«Буває, що вони ходять з рюкзаками з переносними засобами РЕБ. Дійсно, вони трошки шкодять нашій роботі. Але є в нас іншого зразка дрони, які обходять дію засобів РЕБ», – зазначає «Абдула», боєць бригади «Хижак».

Окрім тактики просочування малих груп піхоти, війська РФ не припиняють бити по Костянтинівці та околицям авіабомбами, артилерією та дронами різних типів.

«Російські війська продовжують потужні авіаудари по Костянтинівці, ймовірно, в рамках російської кампанії з повітряного блокування на полі бою, спрямованої на погіршення логістики та укріплень українців перед наземними операціями», – зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Був день, коли армія РФ скинула на місто 70 керованих авіабомб, розповів командир 1-го механізованого батальйону 44-ї окремої механізованої бригади з позивним «Маестро» в ефірі «Суспільне Новини» 30 березня.

Битва в небесах – за Краматорськ і Слов’янськ

На позицію до екіпажу дронів-перехоплювачів, цього разу 100-ї ОМБр, заїжджаємо вночі на броньованому автомобілі, який обварили решітками та «оздобили» металевими дротами. Ці заходи мають убезпечити авто від дронів і водночас додають йому їжакуватості.

Проте навіть із таким захистом на дозвіл їхати доводиться чекати декілька годин: активність російських БпЛА. Врешті, коли вже починає сіріти, вирушаємо. Їдемо і тут сітковим тунелем, дорогою стрічаємо декілька НРК наземні роботизовані комплекси та спалені автівки.

Дрони-перехоплювачі злітають один за одним, як тільки черговий повідомляє, що до Костянтинівки підлітає російський БпЛА. Переважно це – «Молнії». Але бувають і розвідувальні «орлани» та «зали», і ударні «ланцети» та «шахеди».

Російські «крила» тут перехоплюють і екіпажі 100-ї ОМБр, і пілоти суміжних бригад. Українські військові кажуть: це не конкуренція, а, радше, – підстраховка. Якщо не перехопить твій екіпаж, – зіб’ють сусіди.

«Молній» у небі над Костянтинівкою – просто тьма. Вони і міни-пелюстки (протипіхотна міна, що встановлюється за допомогою дистанційного мінування; зазвичай вибухає у момент натискання на корпус ногою – ред.) скидають, і носять на собі дрони як «матки»; вони вже і розвідниками стали; вони і посилки доносять. А ще вони носять на собі ТМ (протитанкова радянська міна – ред.), котра несе від 7 до 9 кг тротилу. Наче ця «молнія» і вартує доларів з 300, а шкоди може завдати стільки, що просто жах», – ділиться «Док», пілот-перехоплювач 100-ї ОМБр.

Його екіпаж воює нещодавно. Але, для прикладу, за 10 днів січня збив 39 повітряних цілей. Після відпустки, за 3 дні березня, бійці вже приземлили 13 цілей.

Серед них – новий російський БпЛА «КВО» – «Князь Віщий Олег». Російські війська використовують «КВО» для розвідки; також, за словами розробників, БпЛА інтегрували на програмному рівні з оптоволоконним FPV «Князь Вандал Новгородський» («КВН»): «КВО» додатково наводить на ціль «КВН» і здійснює об’єктивний контроль ураження.

Російські дрони збивають різними способами, іноді – просто таранять.

Член екіпажу перехоплювачів 100-ї ОМБр Іван міркує: в плані FPV-дронів у Сил оборони відносний паритет з російськими військами, у плані розвідувальних «крил» агресор переважає.

«А в плані боротьби з розвідувальними крилами тут ми на першому місці, однозначно. У плані FPV-перехоплювачів ми на голову вищі від росіян. У нас набагато далі розвинулися ці технології, багато вмілих екіпажів, які боряться з ворожими дронами», – переконаний Іван.

А поле битви для перехоплювачів – не лише небо над Костянтинівкою. Адже звідси російські ударні безпілотники намагаються проникнути далі на північ, до Дружківки, Краматорська та Слов’янська.

«Ми намагаємося не допустити прольоту в Дружківку, в Краматорськ. Намагаємося захистити наших побратимів, які в піхоті в самій Костянтинівці; нашу артилерію прикриваємо», – зазначає «Док».

Мета російських військ на цьому напрямку, зазначає Костянтин Машовець, ліквідація «Костянтинівського району оборони ЗСУ, захоплення Дружківки та виходу на ближні підступи до Краматорська з півдня та південного сходу».

Задля цього війська РФ намагаються взяти Костянтинівку у клішні:

Зі сходу. Це рух від Часового Яру з району Майського, Ступочок, Предтечиного, Олександро-Шультиного .

Це рух від Часового Яру з району . Із півдня. Це рух з районів Катеринівки, Берестка та Софіївки.

Найближчим часом, прогнозує Машовець, армія РФ прагнутиме витиснути Сили оборони України з району сіл Плещіївка та Іванопілля, де на мапі проєкту DeepState зберігається вклинення у територію, тимчасово підконтрольну Кремлю.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС РЕАЛІЇ:

Поділіться з нами своїм відгуком про статтю: на пошту Donbas_Radio@rferl.org , у фейсбук . Якщо ви живете на окупованій території – пропонуйте теми, діліться міркуваннями через анонімну форму donbass.realii.info . Донбас Реалії працюють для аудиторії по обидва боки лінії фронту.