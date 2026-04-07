Зупинилася Слов’янська ТЕС – енергетики

Слов’янську ТЕС компанії «Донбасенерго» у місті Миколаївка зупинили через погіршення безпеки – кадри зупинки енергоблоку днями публікували у місцевих групах Миколаївки, а пізніше про виведення ТЕС з експлуатації написала інша енергокомпанія – ДТЕК, де висловили солідарність із колегами.

Це була остання станція, яка працювала, на Донеччині, повідомляє проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії. На відео енергетиків зміна приймає команду «Донбасенерго» припинити генерацію енергії для безпеки співробітників – та вимикає блок. Офіційно компанія не повідомляла рішення на своїх ресурсах.

Компанія ДТЕК, яка раніше втратила Курахівську ТЕС на Донбасі, написала: «Ми знаємо, як це болить. Скільки сили, витримки й життя вкладено в кожен мегават. Скільки сил і витримки потрібно для сотень енергетиків і їхніх родин, чиє життя змінюється. Колеги, ми з вами. Тримаємося разом і продовжуємо робити свою справу – попри все. І віримо, що серце Словʼянської ТЕС запуститься знову. Вистоїмо».

Слов’янська ТЕС останнім часом постійно перебувала під ударами армії РФ, оскільки зусилля агресора зараз спрямовані на атаку Слов’янсько-Краматорської агломерації. Миколаївка розташована на схід від Слов’янська, а отже і дещо ближче до фронту (близько 10 кілометрів безпосередньо від станції).