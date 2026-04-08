Армія РФ масовано атакує КАБами від Костянтинівки до Слов'янська: це змінить оборону?

За останній місяць інтенсивність російських авіаударів по Слов'янсько-Краматорській агломерації значно зросла. Головна тенденція –застосування керованих авіабомб по житлових кварталах, які раніше частіше зазнавали ракетних обстрілів.

Звіти ОВА та поліції фіксують: основні удари армії РФ припадають на щільну багатоповерхову забудову.

«Удари по житлових будинках посеред дня – це свідомий вибір і цілеспрямована тактика», – заявляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За оцінкою старшого лейтенанта Сил оборони з позивним «Алекс», Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка та Дружківка зараз – одна з найбільш небезпечних ділянок фронту. І бої на лиманській, сіверській з півночі та часовоярській і костянтинівській ділянках з півдня фактично зводяться до оборони Дружківки, Слов'янська та Краматорська.

За даними Генштабу ЗСУ, лише за минулу добу агресор завдав 71 авіаудар, скинувши по всій лінії фронту 245 КАБів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.



Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.



Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

