Росія заявляє про бої вже в центрі Костянтинівки. Що насправді?

Російське командування планує окупувати Костянтинівку в Донецькій області до 25 квітня, заявив речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець.

Він пояснив, що обхідні маневри поки що не вдаються агресору, а бої в місті не дозволять швидко захопити місто.

«Тому ті терміни, які вони для себе запланували, можна помножити на N місяців. Якщо вони проводитимуть активні штурмові дії і кинуть на захоплення Костянтинівки всі сили – то, на мою думку, у них, можливо, щось і вийде, але не раніше, ніж у жовтні», – зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Один із російських мілблогерів заявив, що нібито після прориву в промзону в центральній частині Костянтинівки армія РФ просунулася в північну частину міста і навіть «зачистила» її.

Ці заяви спростували в 19-му армійському корпусі ЗСУ.

«Поки росіяни в ЗМІ вкотре розповідають про «контроль» і «просування» в Костянтинівці, ми просто знищуємо їхні штурмові групи. З живою силою справи йдуть, як і раніше: вони заходять швидше, ніж встигають усвідомити, чим це закінчиться. Костянтинівка була і залишається нашою. Все інше – їхні казки», – повідомили в корпусі.

Згідно з мапою DeepState, більша частина міста під контролем ЗСУ. На півдні Костянтинівки залишається «сіра зона» поблизу траси, що веде з Бахмута до Покровська.

Згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ 6 квітня, за минулу добу на Костянтинівському напрямку противник атакував 19 разів. Загалом по всьому фронту зафіксовано 120 бойових зіткнень.

