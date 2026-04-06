Генштаб ЗСУ: на фронті протягом минулої доби було 120 боїв

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 120 бойових зіткнень, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, вчора противник здійснив 72 авіаційні удари, скинувши 242 керовані авіабомби, застосував 8367 дронів-камікадзе та здійснив 3404 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 52 - із реактивних систем залпового вогню.



Найбільше протягом минулої доби війська РФ атакували на Покровському напрямку – тут українські захисники зупинили 25 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Гришине, Покровськ, Рівне, Удачне, Муравка, Новопавлівка та Філія.



На Костянтинівському напрямку противник здійснив 19 російських атак, а на Гуляйпільському – 12.

Бойові дії також тривають на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках.



На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 квітня заявив, що Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності активного фронту.



За його даними, у районі Покровсько-Мирноградської агломерації Сили оборони України днями зупинили наступ російських військ одразу на декілька населених пунктів, зокрема біля Гришиного, Мирнограда, Таврійська.



В інтерв’ю Радіо Свобода від 19 березня командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Покровському напрямку, Руслан Габінет повідомив, що підрозділи Сил оборони продовжують контролювати окремі ділянки Покровська і Мирнограда на Донеччині.

Президент Володимир Зеленський 3 квітня з посиланням на британську розвідку заявив, що ситуація на фронті для України складна, але найкраща за останні 10 місяців.



