Армія РФ розширила плацдарм на схід від Слов'янська та Краматорська: загрози

Російська армія захопила два села на схід від Слов'янська та Краматорська – Свято-Покровське та Васюківку – а також просунулася поблизу них, у районі сіл Бондарне та Різниківка. Про це ввечері 30 березня повідомив проєкт DeepState.

За оцінкою аналітиків, відстань до двох найбільших міст вільного Донбасу від фронту не змінилася – агресор зміг лише розширити плацдарм навколо вже раніше захоплених територій.

В угрупованні військ «Схід» спростували окупацію Васюківки.

«Ця інформація не відповідає дійсності, наші підрозділи зберігають контроль у цьому населеному пункті, завдають ворогу постійних і ефективних вогневих ударів», – зазначили у відомстві.

Водночас там підтвердили відхід Сил оборони з району Свято-Покровського кілька тижнів тому «з метою збереження життя та здоров’я військовослужбовців і кращої взаємодії».

Над населеним пунктом і дорогами до нього, за даними військових, вони зберігають вогневий контроль.

Вранці 31 березня український Генштаб повідомив про 4 атаки армії Росії на Слов'янському та затишшя на Краматорському напрямку.

