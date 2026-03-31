На фронті за добу було 140 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень, найбільше російських атак було на Покровському напрямку, повідомив у ранковому зведенні 31 березня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Мирноград, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгородне, Молодецьке», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, 17 російських атак було на Костянтинівському напрямку, 13 – на Гуляйпільському, 11 – на Куп’янському. Бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 26 березня заявив, що у Південній операційній зоні тривають інтенсивні бойові дії, а українські військові відстежують перегрупування російських сил.

В інтерв’ю Радіо Свобода від 19 березня командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Покровському напрямку, Руслан Габінет повідомив, що підрозділи Сил оборони продовжують контролювати окремі ділянки Покровська і Мирнограда на Донеччині.

Військові експерти кажуть про посилення бойових дій на фронті російсько-української війни, зокрема, через поліпшення погодних умов, і очікують зростання російських наземних операцій наприкінці березня.