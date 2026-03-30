Армія РФ посилила тиск на село поблизу Покровська: штурмує з трьох боків

Армія РФ знову почала наступати на Гришине та навколо цього маленького села на північний захід від Покровська – про це повідомляє проєкт DeepState.

Нові території, захоплені агресором на цій ділянці фронту, аналітики позначили наприкінці березня, тричі оновивши мапу. Тепер армія Росії, за даними проєкту, впевнено контролює приблизно половину села, а також розширила плацдарм для атак зі сходу.

З урахуванням динаміки тиску противника, прогнозують у DeepState, окупація Гришиного «є питанням часу».

«Ворог активізувався по всій смузі 7-го корпусу ДШВ, – повідомив корпус у своїх соцмережах 28 березня. – У центрі населеного пункту тривають стрілецькі бої, а українські підрозділи стримують противника і блокують його просування зі сходу селища. Одночасно ворог частіше намагається просуватися на захід, уникаючи прямого заходу в Гришине».

За оцінкою DeepState, агресор намагатиметься просунутись по лінії Гришине – Мирне – Гуліве – Шилівка вздовж траси на Павлоград, яка лежить на відкритій місцевості і тому «не є вигідною для будь-яких рухів».

«Найголовнішу задачу для себе вони вже реалізували – перекрили її, взявши під вогневий контроль», – зазначили аналітики.

Командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов у коментарі «Українськsq правдs» 27 березня повідомив, що його бригада утримує «позиції навіть перед Гришиним – з боку Покровська, перед промзоною», а також зачищає саме село.

«Росіяни намагаються просочитися в Гришине відразу з трьох напрямків: із заходу – це бік дороги Е-50 (Павлоград – Покровськ), зі сходу – поля, посадки та ферми між Гришиним і Покровськом, і з півдня – з боку самого Покровська», – зазначив він.

За даними Генштабу ЗСУ на ранок 30 березня, на цьому напрямку відбулося 31 бойове зіткнення.

