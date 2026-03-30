Бійці в екзоскелетах та дрони-бомбери: як під Покровськом ЗСУ відбивають російські «язички»

На Покровському напрямку, де нині точиться майже половина всіх боїв на фронті, побував кореспондент телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время» (створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії). Військові ЗСУ розповідають, як російська піхота намагається просунути тактичні «язички», зариваючись у підвали та «нори» за 20 метрів від українських позицій, і як українці бійці відповідають.

Наприкінці минулого тижня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українська армія продовжує звільняти територію. За його твердженням, за останні місяці українським військовим вдалося відновити контроль над 470 квадратними кілометрами. Наприкінці лютого він говорив ще про чотириста квадратних кілометрів. При цьому аналітики стверджують, що весняний наступ російських військ уже розпочався.

Удовж логістичних маршрутів у цих місцях – антидронові сітки та спалені машини, легкові та броньовані. За даними ЗСУ, близько половини бойових зіткнень на всьому фронті зараз відбувається саме тут, на Покровському напрямку.

На Гришине вони намагаються цей «язичок» просунути

Уже зранку бійці 147-ї бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ чекають на чергову атаку. В районі Гришиного, що поруч із Покровськом, російські війська намагаються просунутися вперед, розповідає військовослужбовець ЗСУ Ігор:

«На Гришине вони намагаються цей «язичок» просунути, там намагаються пролізти. І ми працюємо переважно туди. Закинути «язичок», як завжди вони роблять, потім з іншого боку те саме зробити – і потім якось обійти, може, взяти в кільце».

Єгор та Олександр підносять снаряди – важкі, кожен важить до 50 кілограмів. Бійці одягнені в екзоскелети: ця нова амуніція допомагає витримувати великі навантаження. За допомогою цих екзоскелетів артилеристи за день можуть вручну переносити чи не тонни вантажів.

– І як відчуття?

– Нормально, краще за всіх, я його взагалі не відчуваю.

Відбиваємо ворога, не даємо йому можливості окопатися

«Оскільки снаряди дуже важкі, а людям не так легко, звісно, їм важко. Загалом цей екзоскелет допомагає їм», – коментує військовослужбовець тієї ж бригади Роман. Він пояснює, що їхня бригада нова, і нові у них підходи до військової справи, а не лише техніка:

«Тут люди слухають інших людей, вони бачать, хто чим займається, намагаються поставити на своє місце тих, хто майстер у цьому. Плюс у нас нова техніка, все нове, ми все перші використовуємо. Працюємо «на дальняк», відбиваємо ворога, не даємо йому можливості окопатися».

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з 17 по 20 березня російські війська посилили наступальні дії на кількох стратегічних напрямках. Найгарячіший саме Покровський: за чотири доби – 163 атаки.

«Дуже вони активні зараз, малими групами просуваються, закріплюються у підвалах та будівлях, і їх дуже важко дістати. Їх дістають або FPV, або вже ми потім прилітаємо з важкими бомбами і вже їх дістаємо звідти», – розповідає про відбиття та запобігання цим атакам військовослужбовець ЗСУ Олександр.

Він воює на важкому бомбері та бачить поле бою з повітря: «Російська піхота зайшла до нашої піхоти, за 20 метрів, і суміжні підрозділи попросили спробувати уразити ціль. Тому що вони залізли в «нори» – і їх не могли вибити звідти. І ми прилетіли з двома бомбами, ми дістали їх звідти. Двома скидами ми їх дістали звідти. І наша піхота ціла та здорова, і їх знищили».

Лізуть і лізуть, поки ми не бачимо кінця їхньому людському ресурсу

Олександр розповідає, що Покровськ та населені пункти поруч із ним повністю знищені.

«Бачимо зруйновані оселі, дуже не хотілося б побачити свою оселю такою, і тому, мабуть, ми зараз тут, – каже про ці руйнування військовослужбовець ЗСУ Дмитро. – Лізуть і лізуть, поки ми не бачимо кінця їхньому людському ресурсу, про який завжди всі говорять. По одному, по двоє, по троє заходять у будинки, лізуть далі й далі. Ми їх «прибираємо» – вони знову лізуть».

За словами головнокомандувача Сирського, за чотири доби активних штурмів російським військам не вдалося досягти поставлених завдань, а їхні втрати за цей час склали понад шість тисяч убитими та пораненими. Сирський додав, що російська армія готується до нових штурмів.