Удари по потягах, атаки по містах посеред дня. Росія змінює тактику «терору проти мирного населення»?

Російська армія запустила десятки «шахедів» з півночі, атакуючи зокрема Київщину і столицю посеред дня 24 березня, після того як вночі провела масовану ракетно-дронову атаку, внаслідок якої загинули та отримали поранення люди, були пошкоджені житлові будинки та інфраструктурні об'єкти в 11 областях.
Росія ймовірно змінює тактику масованих ударів по Україні, припустив радник міністра оборони України Сергій Стерненко.
Моніторингові канали повідомили близько першої години дня про масовану повітряну дронову атаку по Україні.
У Повітряних силах ЗСУ підтвердили загрозу атак російських БпЛА для Києва з півночі та про «велику кількість» російських ударних безпілотників на Сумщині, півночі Чернігівщини, півночі Полтавщини, а також на півночі Херсонщини, півдні та сході Миколаївщини.
Можливі й запуски ракет, написав у своєму Telegram-канал радник міністра оборони Сергій Стерненко.
Росія тестує «нову тактику масованих атак, тож зараз тим паче тривогу не ігноруйте», – написав Стерненко.
Зранку російська армія із РСЗВ обстріляла Центральний район Херсона. Внаслідок прямого влучання знищено щонайменше два приватні будинки та гараж, а також пошкоджено оселі у цілому кварталі. Відомо про одного загиблого, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Так само зранку військові РФ завдали удару по багатоповерхівці в Дніпрі, поранені, за останніми даними, 8 людей, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, не уточнивши, чим саме була здійснена атака.
«У багатоповерхівці виникла пожежа. У 14-типоверховому будинку «пошкоджені стіни, балкони, вікна, технічний поверх», – написав Ганжа.
Четверо постраждалих шпиталізовані, дві людини перебувають у тяжкому стані, двоє – у стані середньої тяжкості, решта постраждалих – на амбулаторному лікуванні.
Загиблі та поранені у Запоріжжі та на Полтавщині
Щонайменше троє людей загинули, до двох десятків зазнали поранень унаслідок російських повітряних ударів по Запоріжжю та Полтавщині вночі 24 березня, повідомили очільники обласних військових адміністрацій.
«У Полтавській громаді зафіксовано пошкодження житлових будинків та готелю. Виникли пожежі», – вказав голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, а згодом додав, що загинули двоє людей, число поранених сягнуло 11.
Одна людина загинула і п’ятеро поранені в Запоріжжі, яке зазнало комбінованого удару безпілотниками та ракетами, інформує голова ОВА Іван Федоров.
«Пошкоджені шість багатоквартирних та два приватних будинки, магазин, нежитлові будівлі, об'єкт промислової інфраструктури», – написав чиновник у телеграмі.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга кваліфікував обстріли населених пуктів та цивільних об'єктів і щоденні повітряні атаки як «систематичний та навмисний терор Росії проти мирного населення». У мережі X міністр зазначив, що такі дії РФ «суперечить її власним заявам про мир та підриває мирні зусилля США та інших партнерів». «Україні потрібні додаткові засоби протиповітряної оборони для захисту свого народу від російського терору та посилення тиску на агресора з метою припинення війни», – наголосив Сибіга
Атаки на потяги і залізничні шляхи
Останнім часом російська армія почала цілеспрямовано атакувати дронами пасажирські потяги і електрички.
На Харківщині близько 5:20 24 березня російський дрон поцілив у електропоїзд Слатине – Харків, є загиблий і постраждалі, повідомляє обласна прокуратура.
«За попередньою інформацією, для удару російська армія використала FPV-дрон, який поцілив у вагон потяга, що в той момент перебував на станції Слатине.
На місці загинув 61-річний пасажир. Машиніст потяга та його помічник отримали гостру реакцію на стрес», – ідеться в повідомленні.
Від початку березня зафіксовано вже 18 ударів – у середньому по шість на добу«Укрзалізниця»
14 березня в «Укрзалізниці» повідомляли, що на Сумщині російський БпЛА вдарив по пасажирському потягу сполученням Смородине – Ворожба. Удар припав на хвостовий тепловоз. За повідомленням, ніхто не постраждав: пасажирів вчасно евакуювали, а бригада швидко відчепила вагони від локомотива. Однак, «Укрзалізниця» повідомила, що тимчасово зупинять курсування низки приміських поїздів на Сумщині після російських ударів по залізничній інфраструктурі.
Загалом в «Укрзалізниці» заявляють, що російські військові останніми місяцями посилили удари по залізничній інфраструктурі України, і серед основних цілей – рухомий склад.
«Від початку березня зафіксовано вже 18 ударів – у середньому по шість на добу. Для цього країна-терорист використовує БпЛА і FPV-дрони», – йдеться в повідомленні.
Росія атакує і українські залізничні депо, вокзали і мости. Найбільше обстрілів – поблизу лінії фронту.
За даними «УЗ», від початку місяця пошкоджений 41 об’єкт, зокрема 17 одиниць рухомого складу. «Цього місяця ворог атакував і залізничні депо й мости. Найбільше обстрілів – поблизу лінії фронту. Попри все це, разом із військовими «Укрзалізниця»
«Також ворог б’є і по пасажирських вагонах», – кажуть у компаніїі повідомляють, що запровадили евакуацію пасажирів з потягів під час повітряних тривог у регіоні слідування.
Удари по енергетиці
- Україна
У шести областях України через масовану російську атаку є нові знеструмлення, повідомило 24 березня «Укренерго».
«Вночі ворог здійснив чергову масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти української енергосистеми. Внаслідок цього, а також через артилерійські ворожі удари вздовж лінії фронту, на ранок є нові знеструмлення в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Полтавській і Сумській областях», – йдеться в повідомленні.
У компанії зазначили, що скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи.
В «Укренерго» також повідомили, що через наслідки останньої й попередніх масованих російських атак у більшості областей України до кінця доби сьогодні будуть застосовуватися графіки обмеження потужності для промисловості. Крім того, в період з 16:00 до 22:00 планується застосування графіків погодинних відключень для всіх категорій споживачів.
- Молдова
Російські удари по енергетичній інфраструктурі України, завдані вночі проти 24 березня, перервали ключовий енергетичний зв’язок Молдови з Європою, заявила президентка Мая Санду.
«Удари Росії по цивільній енергетичній інфраструктурі в Україні – це воєнний злочин – і напад на всіх нас. Нічні удари розірвали ключовий енергетичний зв’язок Молдови з Європою. Альтернативні маршрути існують, але ситуація залишається нестабільною. Лише Росія несе відповідальність за це», – написала Санду в соцмережі X.
Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попсой повідомив, що постраждала лінія електропередачі Ісакча – Вулканешти, яка з’єднує енергетичні системи Молдови і Румунії.
Прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну повідомив, що вдень 24 березня уряд збереться на засідання, на якому запропонує оголосити в країні надзвичайний стан в енергетиці на 60 днів.
Чим російська армія атакувала Україну і скільки збили?
Уночі на 24 березня російські військові завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів і ракет повітряного та наземного базування, повідомили Повітряні сили ЗСУ.
«Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 426 засобів повітряного нападу:
- 7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
- 18 крилатих ракет Х-101;
- 5 крилатих ракет Іскандер-К;
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69/31;
- 392 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотників інших типів, близько 250 із них – «Шахеди»
Українській ППО вдалося знешкодити 390 цілей – 25 ракет та 365 безпілотників різних типів.
«Зафіксовано влучання шести ракет і 27 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 10 локаціях. Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється», – повідомили вранці у Повітряних силах і наголосили, що атака триває.
- Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
- Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники.
А саме:
оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;
публічні заклики до знищення українців;
цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;
переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;
винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;
запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;
депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;
вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.
Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.
Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.
Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.
Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..
- Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Форум