Зеленський: Росія планує розмістити в Білорусі чотири станції управління дронами дальньої дії

Росія планує подальше розгортання наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії як на окупованій території України, так і чотирьох станцій – у Білорусі, повідомив президент Володимир Зеленський за результатами доповіді керівника ГУР Олега Іващенка.

«Маємо чітку інформацію, що Росія планує подальше розгортання наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії як на тимчасово окупованій території України, так і чотирьох станцій на території Білорусі. Будемо реагувати відповідно. Доручив Олегу Іващенку поінформувати партнерів і представників медіа щодо тих даних, які можемо зробити відкритими», – написав Зеленський.

Раніше в лютому білоруський авторитарний лідер Олександр Лукашенко у відповідь на заяви російської розвідки сказав, що «немає сили, здатної відірвати Білорусь від Росії».

Водночас Служба зовнішньої розвідки Росії опублікувала попередження про нібито плани Заходу щодо Білорусі – мовляв, західні країни шукають у Білорусі нових «ліберальних пасіонаріїв» «для реалізації сценарію «кольорової революції».



