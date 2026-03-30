Генштаб: на фронті за добу було 147 боєзіткнень

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 147 бойових зіткнень, повідомив у ранковому зведенні 30 березня Генштаб ЗСУ. Найбільше російських атак було на Покровському і Костянтинівському напрямках, кажуть у командуванні.

«На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Клебан-Бика, Степанівки, Русиного Яру, Новопавлівки і Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Удачне, Торецьке, Новоолександрівка, Покровськ, Новомиколаївка, Біляківка, Молодецьке, Дачне, Філія та Новопавлівка, а також у бік населеного пункту Ганнівка», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, по десять російських атак було на Олександрівському й Гуляйпільському напрямках, 12 – на Куп’янському напрямку. Бойові дії також тривали на Південно-Слобожанському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському й Оріхівському напрямках.

Читайте також: Битви морських дронів: Україна диктує правила Росії у Чорному морі

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 26 березня заявив, що у Південній операційній зоні тривають інтенсивні бойові дії, а українські військові відстежують перегрупування російських сил.

В інтерв’ю Радіо Свобода від 19 березня командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Покровському напрямку, Руслан Габінет повідомив, що підрозділи Сил оборони продовжують контролювати окремі ділянки Покровська і Мирнограда на Донеччині.

Військові експерти кажуть про посилення бойових дій на фронті російсько-української війни, зокрема, через поліпшення погодних умов, і очікують зростання російських наземних операцій наприкінці березня.