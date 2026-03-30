«Мого брата вбили вони самі»: як Росія заманює громадян Куби на війну проти України

Гроші, обман і багаторічна дружба з Росією. Так коротко можна описати, чому Куба стала одним із головних постачальників іноземних солдатів для армії РФ. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) розповідають, чому кубинці їдуть воювати проти України та що їх чекає в російській армії.

Бідність на острові за тисячі кілометрів від України та обіцянка великих грошей у Росії. Це типова історія кубинця, який вступив до лав російської армії. Йоан Віонді, 28 років – в оприлюдненому українською владою списку з 54 загиблих кубинців його прізвище під номером дев'ять.

Пропонували контракт із зарплатою 2000 доларів

«Йому пропонували річний контракт із зарплатою 2000 доларів на місяць. А після закінчення контракту – російський паспорт, житло. Я поговорив з ним, сказав йому, щоб він не їхав туди, що це не може бути правдою. Але він уже ухвалив рішення», – розповідає Майкл Дуро, брат загиблого на війні громадянина Куби. Він мешкає у США і тривалий час боровся з раком. Каже, що Йоан хотів приїхати до Америки й допомагати братові, але на Кубі неможливо заробити на це необхідні кошти.

«Я прочитав текст, у якому йшлося про те, що найближче до війни він буде, якщо копатиме окопи. Що вони працюватимуть на будівництві будинків, споруд, зруйнованих війною, що це не має нічого спільного з війною. Вони оплатили йому квиток. А коли він туди приїхав, виявилося, що все це було брехнею», – каже Майкл Дуро. Ключовим, за його словами, у цій історії стало знайомство з кубинкою Даяною Діас. Як пише розслідувальний проєкт «Система», вона причетна до вербування на війну під виглядом роботи на будівництві багатьох своїх співвітчизників.

Його відвезли в Донецьку область

«Його відвезли в Донецьку область, в окуповану Росією частину. Він намагався втекти, і завдяки тому, що він намагався втекти, він ніколи не брав участі в конфлікті, він був далекий від усього цього. Він на мотоциклі возив їжу в рюкзаках іншим солдатам», – переконує Майкл. Каже, у брата забрали паспорт, водночас він щодня розмовляв з ним по відеозв’язку, востаннє це було 3 жовтня 2024 року. Тоді, згадує Дуро, Йоану наказали їхати на передову, він відмовився, після чого йому начебто пообіцяли повернути документи і відвезти в Москву. Дзвінок обірвався і з того часу жодної інформації від брата Майкл не отримував.

«Середньостатистичний кубинець ледве заробляє 100 доларів США на місяць. У застійній комуністичній економіці, звичайно, їх приваблює ідея заробити гроші десь ще, а також ідея покинути Кубу, піти з репресивної держави та позбутися дезінформації. Вони не розуміють, що їдуть з одного репресивного місця в інше репресивне місце, в Росію», – розповідає директор по контенту Marti Noticias (мультимедійної служби новин, орієнтованої на Кубу) Джо Кардона.

Українським спецслужбам достеменно відомі імена понад тисячі кубинців, які підписали контракт із російським міноборони. У Головному управлінні розвідки (ГУР) повідомили Донбас Реалії, що реальна кількість громадян Куби, яких було завербовано, значно більша.

В цілому може бути близько 10, 12, 15 тисяч

«Ми не розглядаємо кубинських найманців як якусь окрему військову силу, яка може вплинути на поле бою. В цілому ця цифра може бути близько 10, 12, 15 тисяч. Це не велика кількість людей, яких чи обманом, чи ще якимись іншими шляхами змусили підписати контракт», – розповідає представник Головного управління розвідки МО України Андрій Черняк.

У соцмережі «ВКонтакте» багато кубинців не приховують своєї причетності до російської армії. Донбас Реалії написали кільком солдатам і запропонували їм дати інтерв'ю, щоб розповісти про деталі служби та пояснити, чому вони підписали контракт. Більшість із них проігнорували наші повідомлення, відповів лише один з них, Орлексіс Рамірес-Гонсалес.

Хороший солдат не розголошує таку інформацію

«Вибачте, але хороший солдат, перебуваючи на службі, не розголошує таку інформацію без дозволу», – написав він. За даними українського проєкту «Хочу жить», Орлексіс перебуває в російській армії з 30 січня 2024 року.

Минулого року у фейсбуці він опублікував фото, на задньому плані якого можна побачити прапори Росії та повітряно-десантних військ армії РФ. Раніше у своєму розслідуванні журналісти проєкту «Схеми» з’ясували, що левова частка кубинців, які підписали контракт, стали саме десантниками.

У жовтні минулого року Держдепартамент США у закритій телеграмі до посольств повідомив, що Куба стала «найбільшим після Північної Кореї постачальником іноземних військ для російської агресії».

Офіційна Гавана називає ці звинувачення брехливими, мовляв, якщо й є кубинці на війні, то з власної волі. Україна ж на цьому тлі в жовтні вперше в Організації Об'єднаних Націй проголосувала проти резолюції Генасамблеї, яка закликає припинити ембарго США проти Куби.

Це відбувається через агентів ГРУ, ФСБ

«Кубинський режим тоталітарний повністю. Нічого не можна робити на території країни без дозволу режиму. Нічого неможливо зробити, не заплативши їм. Кубинський режим збирає гроші з усіх, хто хоче втекти з Куби, він заробляє на кожному, і безумовно, що єдине, як це може працювати, це коли російський режим платить кубинському за саму можливість рекрутингу. І звісно, це відбувається через їхніх агентів ГРУ, ФСБ», – вважає депутат Верховної Ради України Мар’ян Заблоцький.

Він вже давно досліджує, як Кремль заманює громадян Куби на війну. Восени минулого року інформацію про співпрацю Москви та Гавани, зібрану українською владою та спецслужбами, передали американським конгресменам кубинського походження.

«Між Росією та Кубою завжди існував історичний зв’язок, що сягає корінням Кубинської революції. З 2022 року Росія була дуже зайнята вторгненням в Україну та спробами продовжити цю агресію. Але відносини залишилися дуже хорошими. Зараз рівень підтримки, яку вони можуть надати Кубі, знизився, тому що Росія, очевидно, витрачає величезні кошти на вторгнення в Україну», – зазначає Джо Кардона.

Важко оцінити практичну користь для російської армії від вербування громадян Куби, та й інших іноземців. Адже за всі ці роки контракт підписали менше кубинців, ніж громадян Росії йде на війну щомісяця. Але в цій історії важливу роль для Кремля відіграє й пропагандистський аспект.

Росію цікавить лише геополітичний інтерес

«Росії достатньо свого мобілізаційного ресурсу, який вона може використовувати для ведення певної інтенсивності бойових дій. Росію цікавить лише геополітичний інтерес, щоб представники тих чи інших країн були в складі російської армії. Вони це використовують на політичній арені, для внутрішнього споживача і тим самим намагаються показати, що Росія не агресор, а інші країни, скажімо так, цивілізованого світу теж підтримують ідеї і плани Росії», – каже Андрій Черняк.

Водночас, починаючи з січня цього року, за даними видання «Важливі історії», Куба потрапила до так званого списку «дружніх» країн, звідки російським вербувальникам заборонили ввозити найманців. Також начебто зупинено процес вербування з Китаю, Індії, Бразилії, загалом близько 40 країн. Причини такого рішення, як і те, наскільки воно діє на практиці, на даний момент оцінити складно. Водночас протягом усього минулого року в українському Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими спостерігали лише збільшення кількості іноземців у російській армії.

Щонайменше 24 112 іноземних громадян ідентифіковані

«Зараз щонайменше 24 112 іноземних громадян ідентифіковані. Це тільки ті іноземці, чиї дані у нас є, і ця кількість може насправді бути набагато більшою. Взагалі зараз спостерігається стійка динаміка зростання вербувань іноземних найманців. Найбільше завербованих громадян з Узбекистану, Таджикистану, Білорусі, Казахстану. І також в цей топ-5 входить Куба», – розповідає представниця штабу Тамара Курушкіна.

Майкл Дуро, чий брат, очевидно, загинув, будучи солдатом російської армії, неодноразово писав звернення до різних офіційних структур РФ, намагаючись дізнатися, що ж сталося з Йоаном. В опублікованих українською владою документах зазначено, що Йоан Віонді визнаний загиблим 12 травня 2025 року – через 7 місяців після останньої розмови з братом.

«Я написав чотири листи президенту Володимиру Путіну, на які він нібито відповів, вони підписані його ім’ям. Вони дуже грубі, їм байдуже, їм щиро байдуже», – каже Майкл Дуро. Він хоче поїхати в Москву, щоб дізнатися, що насправді сталося з Йоаном, але каже, що 2000 доларів на авіаквиток для нього занадто дорого.

Він став для них перешкодою

«Я хочу дізнатися правду, тому що, на мою думку, мого брата вбили вони самі. Я думаю, що він став для них перешкодою, оскільки він протистояв їм. Я не розумію, як з 3 жовтня 2024 року по 12 травня 25-го року, як стверджує Україна, його вбили. Що сталося?» – ледве стримуючи сльози запитує чоловік.

Минулого року Росія та Куба підписали нову угоду про військове співробітництво, що передбачає підготовку кадрів та обмін досвідом. Навіть у такому ослабленому стані, на межі енергетичного колапсу через відсутність надходжень нафти, Куба все ще залишається островом російського впливу в західній півкулі. А кубинці в лавах російської армії продовжують воювати проти України.