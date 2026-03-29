«Лише коли скидає боєприпас, можна почути шелест»: як працює український дрон-бомбардувальник Backfire

Український ударний безпілотний авіаційний комплекс Backfire застосовується Силами оборони з 2023 року і постійно модернізується. Цей маленький літак-бомбардувальник ідеально вписується в концепцію сучасної технологічної війни: він багаторазовий, успішно протидіє РЕБу та може працювати глибоко в тилу. На позиціях екіпажу Backfire під час виконання бойового завдання побували кореспонденти проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії.

(Редакція не вказує прізвища бійців з міркувань безпеки)

Друга година ночі. Слов’янський напрямок. Українські дронарі підіймають в небо вітчизняний безпілотник Backfire. Літачок з електродвигуном летить в тил армії РФ за заздалегідь прописаним маршрутом. Самостійно скидає боєзаряд на ціль і самостійно повертається. Не маючи постійного зв’язку з оператором, він є фактично невидимим для засобів радіоелектронної розвідки противника. Має захищену GPS-антену власного виробництва.

«Дрон запускається за автомісією, яку ми заздалегідь прописуємо. Якщо дані введені правильно, то він, у принципі, дуже точно влучає в ціль. До того ж, за потреби після першого польоту можна зробити поправки. Є можливість перевести літачок у ручний режим, якщо він збивається з маршруту. Але таке трапляється вкрай зрідка», – зазначає пілот Backfire, військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади з позивним «Саймон».

Backfire здатен залітати на глибину понад 50 кілометрів, розвиваючи швидкість понад 100 кілометрів на годину. Найбільшого втручання людини потребує лише під час запуску.

«Перед вильотом перевіряємо усі механізми, калібруємо дрон, ставимо на катапульту і запускаємо. Розгортання від 5 до 10 хвилин», – зазначає військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади з позивним «Малина».

Дрон доволі точно влучає в ціль завдяки балістичному калькулятору, який розраховує точку скидання боєприпасів, залежно від положення та швидкості літака. Бойова частина – в випадку цього запуску аналог міни калібру 120 міліметрів – підходить для ударів по стаціонарних цілях глибоко в тилу армії РФ.

«Основні цілі – позиції російських пілотів дронів, замаскована артилерія, склади боєприпасів, командні пункти. Фактично все, до чого ми можемо дотягнутись», – розповідає «Малина».

«Дрон заходить на ціль досить тихо. Лише коли безпосередньо скидає боєприпас, можна почути шелест, – коли розмотується стрічка. Але то секунди – важко щось встигнути зробити», – додає «Саймон».

Частота використання дрона залежить від погоди. Загалом він здатен підніматися в небо під час дрібного дощу.

«Його тактико-технічні характеристики залежать від того, що робиться надворі, яка погода – який вітер та які умови польоту. Деколи сильний вітер навіть краще, бо його підйомна сила працює на літачок і допомагає йому нести вагу», – пояснює «Саймон».

«Влітку літати буде набагато простіше, буде більше локацій для ураження і більше локацій для наших позицій. Взимку погодні умови все ж таки заважають йому працювати на повну потужність», – зазначає «Малина».

Посадку літак здійснює за допомогою парашуту або самостійно, залежно від швидкості вітру. Після чого з комплексу вилучають флешку, щоб подивитись відео ураження цілі. Цього разу – бліндажа розрахунку російських дронарів.

«Ось їхні позиції, а ось куди впав наш боєзаряд. Як бачите, тут похибка до 5 метрів. Враховуючи потужність боєзаряду, цілком можна вважати, що ціль уражена», – показує нам на екрані результат бойової роботи «Саймон».

Загалом українські бійці описують Backfire як ефективну зброю з гарним балансом дальності, потужності та живучості. Але армія РФ вже почала адаптуватися під нього, збільшуючи якість маскування важливих об’єктів, збільшуючи кількість ППО біля них та змінюючи логістичні маршрути.