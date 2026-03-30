Війська РФ розміщують засоби РЕБ у висотній забудові Покровська і Мирнограда – 7-й корпус ДШВ

Російські війська на Покроському напрямку використовують перевагу у висотах, зокрема, розміщуючи потужні засоби РЕБ y багатоповерхівках Покровська і Мирнограда, повідомив в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) спікер 7-го корпусу ДШВ Володимир Польовий.

«Ворог закріпився у висотках в центрі Покровська і Мирнограда і затягнув туди, в тому числі, потужні засоби радіоелектронної боротьби – і таким чином унеможливлює там наші удари дронами на радіокеруванні. Ми змушені використовувати оптоволокно – але якщо пілоти заводять ці дрони у житлову забудову, то повороти, зелені насадження – це обриви. Одним словом, ураження противника там надзвичайно ускладнене», – зазначив він.

Володимир Польовий розповів, що українським силам потрібна логістика до півночі Покровска і Мирнограда.

«Як не крути, туди час від часу потрібно заводити підкріплення, якимось чином доставляти боєприпаси і харчі, і ворог намагається перерізати нам цю логістику. Тому боротьба ведеться не за те, чи ми відвоюємо Покровськ і Мирноград, а за те, чи ми зможемо убезпечити нашу логістику на північ від Покровська і Мирнограда», – розповів представник ДШВ.

Спікер корпусу підтвердив, що позиції українських захисників станом на 30 березня присутні у північній частині обох міст, а також у селі Гришине (одна з цілей армії РФ на північний захід від Покровська).

Як повідомляла в коментарі виданню «Українська правда» 155-а ОМБр, армія РФ наступає на Гришине відразу з трьох напрямків: із заходу – з боку траси Павлоград-Покровськ, зі сходу – по полях, посадках і фермах між Гришиним та Покровськом, і з півдня – з боку самого Покровська. За словами спікера 7-го корпусу, щоб потрапити до Гришиного, російські штурмовики намагаються йти по долині річки Гришинка і потім роблять ривки на мотоциклах – до сільської забудови.

Присутність українських позицій у адміністративних межах Покроська і Мирнограда, а також у половині Гришиного підтверджується і картою DeepState (вони позначені як зона взаємної інфільтрації Сил оборони і армії РФ).

Російські війська розпочали наступ на Покровськ – місто з довоєнним населенням 60 000 осіб – у лютому 2024 року після захоплення Авдіївки (приблизно за 39 кілометрів на південний схід від Покровська).

За твердженнями аналітиків ISW, російські війська захопили більшу частину Покровська лише у грудні 2025 року – через 21 місяць після початку фронтальних атак на місто.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що від кінця січня не спостерігав доказів дій українських військ у Покровську на Донеччині, «що свідчить захоплення всього міста російськими військами».

Водночас Генштаб ЗСУ не підтверджував захоплення Покровська російськими силами і вихід із міста українських військ.