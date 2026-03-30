До 15 тисяч громадян Куби завербовані в російську армію – ГУР

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили імена понад тисячі кубинців, які підписали контракт із російським військовим відомством. Про це Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) розповів представник ГУР МО України Андрій Черняк. Реальна кількість кубинців, за його словами, значно більша.

«Ми не розглядаємо кубинських найманців як якусь окрему військову силу, яка може вплинути на поле бою. В цілому ця цифра може бути близько 10, 12, 15 тисяч. Це невелика кількість людей, яких чи обманом чи ще якимись іншими шляхами змусили підписати контракт», – розповідає Андрій Черняк.

У ГУР вважають, що Росія розглядає Кубу як зону своїх геополітичних інтересів, тому вербування кубинців в армію РФ використовується більше з пропагандистською метою, а не військовою.

«Вони це використовують на політичній арені, для внутрішнього споживача. Вони намагаються показати, що Росія не агресор, а інші країни, скажем так, цивілізованого світу теж підтримують ідеї і плани Росії», – додає Черняк.

У лютому видання «Важные истории» з посиланням на повідомлення у групах та чатах вербувальників написало, що російські вербувальники отримали від влади «чорний список» країн, звідки тепер «заборонено» вивозити найманців. Також цю інформацію виданню підтвердив один із великих регіональних центрів пошуку найманців.

Журналісти зазначають, що на початку січня 2026 року вербувальники почали поширювати список країн, громадянам яких з цього року заборонено укладати контракти з ЗС РФ.

За повідомленнями вербувальників, у переліку є 36 країн. Це переважно африканські, арабські країни та інші «дружні» Росії держави – Китай, Індія, Бразилія, ПАР, Туреччина, Куба, Афганістан, Іран, Венесуела.