Режим Путіна вербує студентів ВНЗ та училищ на війну проти України

У Росії вербування студентів на контрактну військову службу вийшло на новий рівень масштабу і примусу. Російські правозахисники вже називають це другою мобілізацією – цього разу серед студентів коледжів і вищих навчальних закладах (ВНЗ). Починалося все з наполегливої агітації, коли при перегляді патріотичних фільмів студентів буквально замикали в приміщенні. Тепер же, після того, як керівництву ВНЗ спустили «квоти з вербування», студентам за відмову від контракту погрожують відрахуваннями, а крім того обманюють їх, обіцяючи, що воювати їм не доведеться. Декого з тих, хто під тиском уклав контракт, мали відправити на війну проти України уже наприкінці лютого, на що звертає увагу телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее Время»», створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії, з посиланням на інформацію проєкту Радіо Свобоба «Сибір.Реалії».

«Викинуть із вишу за «неуспішність», якщо не підпишемо контракт»

Другокурсник із Владивостока 19-річний Артем (імена всіх співрозмовників змінені з міркувань безпеки) під загрозою відрахування підписав контракт із міноборони РФ. Йому обіцяли службу в місцевій військовій частині, про відрядження в інший регіон, не кажучи вже про війну в Україні, мови не йшло.

Охочих не знайшлося, почали погрожувати

«Весь січень вони мали приходити на якісь дивні заходи. Зустрічі з СВОшниками (учасниками так званої «Спеціальної військової операції» («СВО») – так у Росії називають війну проти України – ред.), фільми (ура-патріотичні). Спочатку саме на студентів спеціальностей «приладобудування» та «інформатика» робили наголос. Потім й інші технічні спеціальності підключили. А далі всіх почали «окучувати», – згадує Артем. – Говорили, що формують спеціальну «університетську роту» із «дроноводів». Спочатку переконували, що ми «навіть кордон переходити» не будемо. На третій збір – заявили, що залишимося у Владивостоці, у місцевій роті будемо служити – тільки тестувати дрони, які повезуть потім на фронт. Коли і тут охочих не знайшлося, почали погрожувати. Мені і моєму сокурснику, який теж не здав один предмет зимової сесії, сказали, що доздати до кінця навчального року (як обіцяли в січні) нам не дадуть. Тобто нас викинуть із вишу за «неуспішність», якщо не підпишемо контракт. На цей рік контракту обіцяли академвідпустку оформити, мовляв, потім повернетеся і довчитеся. «А якщо не підпишете, ніхто вас потім не відновить». Я підписав, бо боявся, що батьки приб’ють, коли дізнаються про відрахування».

На початку лютого Артем розповів про контракт матері.

«Мама знайшла адвоката. Він сказав, що ніяким «дроноводом» мене тут не залишать, треба писати відмовну, навіть з урахуванням того, що пізно. Ми подали на сайті міноборони відмову від контракту, зараз мене викликають у військкомат на Уборевича. Я боюся туди йти. Адвокат вважає, що можуть відвезти прямо звідти – як мінімум у частину. Він піде сам із моєю мамою, – каже Артем. – Тепер мені дуже страшно. І я навіть виїхати не можу – закордонного паспорта немає».

Студенти Петровського коледжу в Санкт-Петербурзі розповідають, що підписували контракт під тиском приблизно в той самий час і їм погрожували відправкою на фронт наприкінці лютого.

До нас почали ходити агітатори з військкомату

«Я вчуся в Петровському коледжі на програміста. У січні до нас почали ходити агітатори з військкомату на Фонтанці, – каже 18-річний студент Сергій, родом із Виборга. – Говорили, що «можна влаштуватися на зарплату в 200 тисяч – ремонтувати і тестувати БПЛА... Вважайте, що практика у вас, платна». Сказали, що ми будемо займатися забезпеченням безпеки віддалено і тільки в Пітері. Що ніякі відправки на фронт студентам не загрожують, оскільки «вони не звірі». Я на платному навчанні, мати заледве знаходить гроші на оплату. Я думав, що допоможу їй і заодно – так, практика буде. Зараз нам кажуть, щоб готувалися до відправки «за стрічку» операторами БПЛА. Мати дізналася і тепер не пускає мене в коледж».

За словами Сергія, контракт підписали не менше ніж 10 студентів Петровського коледжу. Проєкт «Йдіть лісом», який допомагає залишити Росію зокрема тим, хто хоче уникнути участі у війні, розповів, що на початку лютого до них звернулися за допомогою кілька студентів цього навчального закладу... Вони відправили правозахисникам панічне повідомлення про те, що наприкінці лютого їм погрожують «відправкою на фронт».

Вказано, що на час дії контракту студенту нададуть академічну відпустку

Ще одну скаргу проєкт отримав від студента Вищої школи економіки (ВШЕ), який отримав «повідомлення про відрахування».

«У листі юнаку пропонують «альтернативу відрахуванню» – укласти з міноборони РФ «спеціальний контракт» терміном на рік «на добровольчій основі». У тексті вказано, що на час дії контракту студенту нададуть академічну відпустку, а після завершення він зможе продовжити навчання», – розповідає один із координаторів проєкту.

За словами правозахисників, листи студентам ВШЕ відправив спеціаліст із навчально-методичної роботи відділу супроводу навчального процесу в бакалавраті факультету комп’ютерних наук НДУ ВШЕ.

«До нас надійшла інформація про подібні обмани і примуси від студентів із різних регіонів. У МДТУ імені М. Баумана агітація з’являється в офіційному студентському додатку. У Нижньому Новгороді студентів примусово збирали на зустріч із людьми у формі. В Єсентуках агітували прямо під час пари в технікумі, а в РУТ МІІТ розсилали пропозицію укласти контракт і хлопцям, і студенткам, – розповідають у «Йдіть лісом». – У московському коледжі імені М. Годовикова студентам призначили обов’язкові збори з приводу контракту у війська БПЛА. Це абсолютна брехня – ніякої відправки саме «дроноводами», звісно, не буде. Підпис під контрактом означає, що міноборони відправить службовця куди завгодно і ким завгодно. Найчастіше – штурмовиком».

«Країна у вас вірить»

Відрахуванням залякують також тих студентів коледжу при Казанському інноваційному університеті, які відмовилися підписати контракт.

Без пояснення причин учнів, у яких були заборгованості з незданих заліків та іспитів, покликали на збори, пише «Гроза», де директорка Юлія Хадіулліна заявила, що всі вони будуть відраховані, але спочатку перед ними виступлять «воєнкоми».

«Розмова пройде про те, що в цей момент наша країна перебуває у «Спеціальній військовій операції». У цей момент країні потрібні воїни. До числа воїнів допускаються хлопці, яким 18 років. І тому нова армія буде створена з тих студентів, які більше не можуть вважатися студентами – це ви», – заявила Хадіулліна.

За її словами, в коледжі вони «більше залишитися не можуть», і списки з людьми, які «не відвідують заняття і максимально не справляються з навчальним планом», від військкомату «більше приховувати не можуть».

Мені анітрохи не шкода, що кожен із вас буде відрахований. Але у кожного з вас є можливості

«Кожен із вас плював на те, про що ми вас попереджали. І мені анітрохи не шкода, що кожен із вас буде відрахований. Але у кожного з вас є можливості. Країна у вас вірить», – заявила директорка коледжу.

На слова студентів про те, що у них ще є терміни для перездач, Хадіулліна відповідала, що «сказала те, що сказала». Вона також пообіцяла провести бесіду і «з хлопцями, в яких немає заборгованостей, іншим тоном».

«З ними буде розмова про обов’язок перед батьківщиною, про їхню добровільну згоду чи не згоду. З вами ми говоримо по-іншому, тому що для вас життя в коледжі закінчилося», – зазначила Хадіулліна.

Після директорки виступив представник 12-го головного управління міноборони РФ, який представився студентам Андрієм. За його словами, він приїхав з Єйська, Краснодарський край, щоб «комусь відкрити очі, когось переконати».

Він розповів про «сприятливі умови» від міноборони, згідно з якими ексстуденти будуть служити нібито «не на території СВО», а в частині в Єйську. При цьому військовий назвав такий контракт «альтернативною службою». А потім пояснив, що не може згадувати «слово на к» (контракти), щоб не налякати. З цієї причини, пояснив військовий, службу для студентів він назвав «альтернативною».

«Ви не думайте, що ми їздимо містами, областями, республіками і пропонуємо молодим хлопцям піти на війну і там померти <...> Кожен з батьків чомусь думає, що, якщо син іде в армію – не на строкову, а альтернативну службу – думає, що його син поїде і помре, виходить, ми забрали їхнього сина, і ось ми такі негідники. Але це не так», – сказав представник міноборони РФ.

Інший військовий розповів студентам про війська безпілотних систем і запропонував увійти до числа «дроноводів». Він пояснив, що такі війська «потрібно зібрати в максимально короткі терміни» зі студентів, «які вміють з комп’ютерами». Натомість він пообіцяв студентам не відправляти їх «у дупу світу».

Протягом усіх півтори години, поки йшли збори, учнів коледжу не випускали з кабінету.

Квоти за кількістю контрактів зі студентами

За словами опитаних Сибір.Реаліями студентів, «найбільша жесть» із примусового вербування почалася, коли міністерство оборони і науки РФ спустило керівництву ВНЗ квоти за кількістю контрактів зі студентами. Інформацію про ліміти, яких педагоги мають дотриматися при вербуванні своїх учнів на війну, публічно підтвердила колишня співробітниця Далекосхідного федерального університету (ДСФУ).

Ексрадниця ректора ВНЗ, громадська діячка Марина Барінова опублікувала у своєму фейсбуці таблицю, згідно з якою 32 студенти мали підписати в лютому контракти з міноборони Росії. Ще 267 осіб, згідно з документом, «входять у категорію придатності». Квоту підтримав ректор вишу і 13 проректорів, зазначила Барінова.

«А ви, 1+13, якщо вже так прагнете такої «перспективи», чому самі ще не там – не на війні? Адже, дев’ять із вас абсолютно відповідають «категорії готовності» – я про самого горе-ректора ДСФУ і його проректорів – чоловіків», – написала Барінова.

У виші на запит редакції про квоти не відповіли. Однак на сторінці ДСФУ у «ВКонтакті» 23 лютого з’явився пост, у якому студентів вітають «із Днем захисника вітчизни», а потім рекламують їм службу за контрактом.

Цього тижня в головному корпусі ДСФУ розставили таблички із запрошенням студентів укласти контракт із міноборони РФ. У консультаційному пункті з набору у війська безпілотних систем студентам розповідають про можливість взяти участь у бойових діях у складі військ БПЛА.

«Студенти, які виявили бажання, отримають направлення на медкомісію, а після – навчання в Читі і контракт із міноборони на рік», – свідчить реклама.

Правозахисники попереджають, що при вербуванні не пояснюють, що будь-якого студента, який уклав контракт із міноборони, можуть перевести в піхоту. Перешкодити цьому військовозобов’язаний уже не зможе.

Студенти, які підписалися під контрактом у «безпілотні війська», можуть бути переведені у звичайну піхоту

«Ми вивчили умови укладання контракту з міноборони, які пропонують студентам – ніяких «ексклюзивних умов» поза зоною бойових дій вони не пропонують, – каже російський правозахисник Олексій В’юнов. – У документі повідомляється, що студенти, які підписалися під контрактом у «безпілотні війська», можуть бути переведені у звичайну піхоту. Відбір у певний військовий підрозділ проходитиме тільки через три місяці з моменту підписання контракту. Навіть якщо нещодавнього студента визначили в штурмовики, розірвати такий контракт він не зможе. А пункт, у якому йдеться про термін дії контракту в один рік – нічого не значить, оскільки указ про закінчення мобілізації президент РФ досі не підписав».

Загальна зарплата за рік – від 5,5 млн рублів, разова виплата – від 3 млн

Санкт-Петербурзький державний університет (СПбДУ) розіслав студентам листи, в яких пропонує підписати контракт із міноборони і отримати одноразову виплату у 50 тисяч рублів. Про це з посиланням на учнів повідомило видання «Бумага» і проєкт «Йдіть лісом».

В опублікованих документах зазначається, що студентів, які уклали контракт, відправлять у «війська безпілотних систем». До виплати у 50 тисяч рублів додасться 5,5 млн рублів на рік від міноборони.

Студентам нададуть академічну відпустку на час служби, а потім запропонують «гнучкий графік» після закінчення контракту, який, за твердженням авторів листа, складе всього один рік. При тому, що розірвати контракт із міноборони до кінця війни в Росії зараз не можна.

За підрахунками видання «Бумага», не менше ніж 16 петербурзьких ВНЗ розмістили у своїх корпусах або в офіційних пабліках оголошення про набір студентів на спеціальні контракти з міноборони.

Для агітації виші публікують рекламу контрактів у своїх соцмережах, розвішують листівки в холах і влаштовують тематичні зустрічі в актових залах. У морський технічний університет (СПбДМТУ) навіть приходили рекрутери, які знімали деяких студентів із пар.

У більшості оголошень рекламної кампанії, адресованої студентам, пропонуються приблизно однакові умови: служити треба в «зоні СВО» оператором БПЛА або інженером-техніком. Загальна зарплата за рік – від 5,5 млн рублів, разова виплата – від трьох мільйонів. Студентам обіцяють «спеціальний строковий контракт» на один рік, після якого нібито можна звільнитися з армії. В обмін на контракт студентам обіцяють не тільки гроші і академвідпустку на рік, а також переведення на бюджет для студентів комерційної форми навчання, прийом без іспитів у магістратуру та аспірантуру та «інші пільги для військовослужбовців».

Масштабну кампанію міноборони з набору контрактників у війська безпілотних систем у ВНЗ правозахисники помітили ще наприкінці 2025 року. Але в січні-лютому 2026-го вона стала найбільш активною. Саме в цей період Міноборони розіслало російським вишам методичку з агітації студентів. Документ зобов’язував керівництво навчальних закладів інформувати головне управління кадрів міноборони «про проведену роботу».

«Що, всі боягузи тут сидите, боїтеся?»

Обличчям «другої мобілізації» серед студентів у мережі називають голову Новосибірського коледжу транспортних технологій Марію Кірсанову. Її промову з приводу небажання 18-річних підлітків кидати навчання заради контрактної служби студенти записали і виклали в мережу.

Директорка коледжу «вичитала» студентів за те, що після зустрічей із вербувальниками міноборони жоден із них не захотів підписувати контракт.

«Хлопці, ну батьківщина вимагає. Треба. Страх якийсь. «Та що ми, в цинковій труні приїдемо, чи що?» Звідки ось цей страх у вас? Хто навіяв цей страх? А хто буде захищати нас?» – тиснула Кірсанова на учнів.

Вона звинуватила студентів у відсутності патріотизму і боягузтві. При цьому директорка зізналася, що пообіцяла комусь, що «її діти [студенти] першими підуть» в армію.

«А виявилося, що я слова-то на вітер кинула. Ви що, всі боягузи тут сидите, боїтеся? Треба ж якось за життя за своє... дорожіть ним», – прокоментувала директорка коледжу.

Після того, як запис був опублікований у мережі, Кірсанова поскаржилася у ФСБ на погрози в соцмережах і закрила свою сторінку у «ВКонтакті».

Після цього студентам коледжу влаштували триденний примусовий перегляд фільму «Зрада». На сайті коледжу повідомляється, що це було зроблено для «підвищення ефективності профілактичної роботи».

Перед кожним показом фільму класні керівники проводили зі студентами підготовчі бесіди

Фільм співробітника ВДТРК Андрія Медведєва «Зрада» – про росіян, засуджених у справах про теракти і диверсії. За роки війни в Україні за цими тяжкими статтями кримінального кодексу РФ стали судити за діяння, які раніше кваліфікувалися інакше, наприклад, як «Приведення в непридатність транспортних засобів або шляхів сполучення». Це стаття 267 КК, і вона передбачає набагато легше покарання порівняно з «Диверсією» і «Терактом».

«Для забезпечення максимально ефективного сприйняття матеріалу, перед кожним показом класні керівники проводили зі студентами підготовчі бесіди, – рапортували в коледжі транспортних технологій. – У ході цих зустрічей студентам пояснювався контекст фільму, позначалися цілі перегляду і акцентувалася важливість відповідального і вдумливого ставлення до представленої інформації».

У мережі Кірсановій найчастіше бажали звільнення. Однак вона як і раніше на посаді директорки Новосибірського коледжу.

«Нехай сама туди йде і сім’ю свою теж із собою візьме, гнати таких треба від студентів поганою мітлою».

«Не мітлою, а на розстріл».

«Сподіваюся, її виженуть із ганьбою і відправлять саму туди».

«Відчепіться вже від хлопців, ми так скоро вимремо всі, геніально піднімати демографію, пускаючи молодих на м’ясо за пачку чипсів».