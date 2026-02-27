Сибіга прокоментував дані уряду Ботсвани про вербування її громадян Росією для участі у війні

Українська «взяла до уваги» заяву Міністерства міжнародних відносин Ботсвана від 26 лютого щодо даних про вербування громадян цієї країни для участі у війні Росії проти України, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Ми вітаємо зусилля уряду Ботсвани щодо взаємодії з відповідними органами. Україна залишається відкритою до двостороннього діалогу з цього питання», – заявив він.

Сибіга закликав Міністерство міжнародних відносин Ботсвани офіційно порушити це питання перед українською стороною згідно з усталеною практикою Ботсвани проводити консультації з усіма зацікавленими сторонами.

За словами міністра, Київ готовий надати наявну інформацію та оцінки на основі своїх розвідувальних даних, які можуть доповнити інформацію, отриману з інших джерел.

«Позиція України залишається незмінною: участь іноземних громадян у агресивній війні Росії має серйозні й часто фатальні наслідки. Крім того, участь громадян Ботсвани в іноземних збройних конфліктах як найманців заборонена національним законодавством Ботсвани», – додав він.

25 лютого Сибіга повідомив на спільній пресконференції із міністром закордонних справ Гани Самюелем Окудзето Аблаквою, що проти України в складі російської армії воюють понад 1780 громадян із країн Африки.