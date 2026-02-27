Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

Сибіга прокоментував дані уряду Ботсвани про вербування її громадян Росією для участі у війні

Андрій Сибіга закликав Міністерство міжнародних відносин Ботсвани офіційно порушити це питання перед українською стороною
Андрій Сибіга закликав Міністерство міжнародних відносин Ботсвани офіційно порушити це питання перед українською стороною

Українська «взяла до уваги» заяву Міністерства міжнародних відносин Ботсвана від 26 лютого щодо даних про вербування громадян цієї країни для участі у війні Росії проти України, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Ми вітаємо зусилля уряду Ботсвани щодо взаємодії з відповідними органами. Україна залишається відкритою до двостороннього діалогу з цього питання», – заявив він.

Сибіга закликав Міністерство міжнародних відносин Ботсвани офіційно порушити це питання перед українською стороною згідно з усталеною практикою Ботсвани проводити консультації з усіма зацікавленими сторонами.

Читайте також: Голова МЗС Гани зміг поспілкуватися з ганськими військовополоненими під час візиту до України

За словами міністра, Київ готовий надати наявну інформацію та оцінки на основі своїх розвідувальних даних, які можуть доповнити інформацію, отриману з інших джерел.

«Позиція України залишається незмінною: участь іноземних громадян у агресивній війні Росії має серйозні й часто фатальні наслідки. Крім того, участь громадян Ботсвани в іноземних збройних конфліктах як найманців заборонена національним законодавством Ботсвани», – додав він.

25 лютого Сибіга повідомив на спільній пресконференції із міністром закордонних справ Гани Самюелем Окудзето Аблаквою, що проти України в складі російської армії воюють понад 1780 громадян із країн Африки.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG