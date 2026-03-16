Влада Кенії заявила про припинення вербування своїх громадян до армії РФ на війну проти України

Влада Кенії домовилася з Москвою про припинення участі кенійців у війні проти України. Про це заявив кенійський міністр закордонних справ Мусалія Мудаваді після переговорів із російським колегою Сергієм Лавровим, передає Reuters.

Лавров «обговорював з нами питання добробуту кенійців, які перебувають у Росії, і, зокрема, тих, хто бере участь у спеціальній операції», розповів Мудаваді («спеціальною військовою операцією» в РФ офіційно називають повномасштабне вторгнення в Україну – ред.). «І я хочу ясно заявити, що ми дійшли згоди: кенійці не будуть зараховуватися (до армії РФ) через міністерство оборони Росії – їм більше не надаватиметься можливість бути зарахованими. Наступного набору не буде», – твердить кенійський міністр.

Він додав, що тим кенійцям, хто вже потрапив до російської армії, будуть надані деякі консульські послуги. Перед зустріччю з Лавровим міністр зазначав, що уряд «зазнає тиску» з боку родин завербованих кенійців, але згодом повідомив, що влада Кенії не хоче, щоб «партнерство з Росією визначалося виключно питанням про спеціальну операцію». «Відносини між Кенією та Росією набагато ширші, ніж це», – сказав він.

Лавров стверджує, що громадяни Кенії воюють на боці Росії добровільно і самі підписали контракт з російським міністертвом оборони.

У лютому 2026 року в парламенті Кенії подали звіт розвідки: Росія завербувала на війну понад тисячу кенійців. Це в п’ять разів більше, ніж раніше передбачала влада Кенії. На початку березня в країні відбулася демонстрація: люди вимагали від влади з’ясувати долю родичів, що зникли безвісти.

У лютому 2026 року ЗМІ повідомляли, що Росія обмежила набір найманців із так званих «дружніх» країн. Це могло стати результатом дипломатичних контактів із цими державами. Європарламент проголосував за резолюцію із закликом до Євросоюзу запровадити санкції проти людей та організацій, причетних до вербування іноземців для потреб російської армії.