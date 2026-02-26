У Казахстані 25-річного чоловіка засудили за участь у війні на боці РФ

У Казахстані 25-річного жителя села Бугрове в Північно-Казахстанській області Євгена Люфта засудили до шести років позбавлення волі у справі про участь в іноземних збройних конфліктах, повідомляють КазТАГ та «Інформбюро» з посиланням на матеріали справи.

Рішення ухвалив Кизилжарський районний суд Північно-Казахстанської області. За версією слідства, чоловік на початку лютого 2025 року поїхав на заробітки до РФ. У Москві, чекаючи на пересадку на інший потяг, він познайомився з людьми, які представилися йому волонтерами. Вони вербували добровольців на війну проти України.

«Вони повідомили, що в разі участі допоможуть у прискореному отриманні громадянства Російської Федерації, отриманні земельної ділянки, а в разі загибелі виплатять родичам грошову компенсацію», – цитує його Qazaqstan Media.

Чоловіка відвезли до Нижнього Новгорода, і вже в середині лютого Люфт уклав річний контракт із міністерством оборони Росії. Після військової підготовки в Ростовській області його направили до оупованої Луганської області, а після цього – до Бахмута на Донеччині.

У період з лютого до квітня 2025 року Люфт брав участь у бойових діях, а 30 квітня був поранений. З 1 до 5 травня він лікувався в госпіталі та отримав відпустку, після чого самовільно залишив Росію та повернувся до Казахстану.

У суді Люфт не визнав звинувачення та заявив, що є громадянином Росії. За його словами, в цій ситуації винна міграційна служба, яка нібито не надіслала підтвердження про відмову від громадянства. Проте, згідно з текстом вироку, російське громадянство він отримав 27 червня 2025 року, тобто вже після участі в бойових діях.

У 2025 році, за підрахунками видання «Медіазона», в Казахстані порушили рекордні 700 справ проти тих, хто завербувався у російські військові формування.

Офіційно Казахстан дотримується нейтральної позиції щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну: президент Касим-Жомарт Токаєв закликає сторони до переговорів і заявляє про готовність бути в них посередником. Казахстанські спецслужби вважають, що вербування громадян на війну є загрозою національній безпеці, писав сайт Deutsche Welle з посиланням на співробітника однієї зі спецслужб.