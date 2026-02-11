У Казахстані перевіряють, чи висланий із РФ комік Сабуров фінансував російську армію

Генпрокуратура Казахстану має намір перевірити коміка Нурлана Сабурова за кримінальною статтею про найманство – через його можливу участь у постачанні російських військовослужбовців. Про це заявив заступник генпрокурора центральноазійської країни Галимжан Койгельдієв.

Законодавство Казахстану передбачає, що фінансування збройних конфліктів тягне за собою кримінальну відповідальність. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 12 років позбавлення волі.

Приводом для перевірки, за даними ЗМІ, стала публікація в телеграм-каналі голови міста Істра Моковської області Тетяни Вікушевої влітку 2025 року. У повідомленні стверджувалося, що Сабуров, який жив в Істринському районі, передав до зони бойових дій 10 мотоциклів. Зараз публікація видалена, але її копії збереглися в кількох пабліках.

Сабурова затримали в московському аеропорту Внуково 6 лютого та заборонили йому в’їзд до Росії на 50 років. Артист повернувся до Казахстану, очистив профіль у соцмережах та відмовився коментувати ситуацію, заявивши, що деталі вивчають юристи та компетентні органи.

Видання «Важные истории» з посиланням на знайомого Сабурова писало, що заборону ініціювали Служба захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом ФСБ та її голова Олексій Жало. Головною причиною, за словами співрозмовника, стало небажання коміка співпрацювати з ФСБ.

Через це Сабурову, який має громадянство Казахстану, тричі відмовляли в отриманні посвідки на проживання в Росії, розповіло джерело. За словами знайомого коміка, Сабуров намагався продемонструвати свою «проросійську» позицію: він перерахував два мільйони рублів у фонд «Усе для перемоги» та передав 10 мотоциклів «на потреби СВО», але це не вплинуло на рішення спецслужб.



