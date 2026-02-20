Bloomberg: Китай експортує безпілотники до РФ за новим маршрутом

Китай експортує безпілотники до Росії за новим маршрутом – через Таїланд, пише Bloomberg. За даними агентства, експорт безпілотників із Таїланду до Росії різко зріс із 2022 року, що корелює зі зростанням імпорту дронів із Китаю до Таїланду. Джерело Bloomberg розповіло, що українські чиновники зауважили цю тенденцію.

Торік за 11 місяців Росія імпортувала з Таїланду безпілотники на 125 мільйонів доларів. Як зазначає Bloomberg, це становить 88% від загального обсягу експорту безпілотників з Таїланду та у вісім разів перевищує обсяг закупівель у 2024 році. 2022 року Таїланд експортував безпілотники на суму менш як 1 мільйон доларів, при цьому жодний із них не був відправлений до Росії.

У 2025 році Китай поставив до Таїланду безпілотники на суму 186 мільйонів доларів.

Генеральний директор митного департаменту Таїланду заявив, що експорт китайських дронів із Таїланду здійснюється законно, а законодавство Таїланду не зобов’язує декларувати мету використання безпілотників при імпорті.

Як зазначає Bloomberg, Таїланд став важливим каналом постачань торік, після того, як західні країни стали вживати заходів щодо більш ранніх маршрутів через ОАЕ та Казахстан.