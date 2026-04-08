Генштаб ЗСУ: на фронті за добу відбулося 170 боїв, набільше – Костянтинівському напрямку

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень, повідомляє у ранковому зведені Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, вчора противник завдав 71 авіаційного удару, скинув 245 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8425 дронів-камікадзе та здійснив 3292 обстріли населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 51 – із реактивних систем залпового вогню.

Найбільше російських атак протягом минулої доби зафіксували на Костянтинівському напрямку – тут противник здійснив 32 атаки поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки та в бік населеного пункту Павлівка.

Інтенсивні бої продовжуються на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де відбулося по 26 штурмів.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили азиатки військ РФ біля Білицького, Родинського, Мирноградо, Рівного, Покровськп, Удачного, Гришиного, Дачного, Філії, Муравки та Новопавлівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 26 російських атак у районах населених пунктів Добропілля, Цвіткове, Варварівка, Гуляйпільське, Святопетрівка, Прилуки, Гірке, Оленокостянтинівка та Залізничне.

Бойові дії продовжуються також на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

На Краматорському напрямку минулої доби російські загарбники атак не проводили.

Російське командування планує окупувати Костянтинівку до 25 квітня, заявив днями Дмитро Запорожець – речник 11-го армійського корпусу, у, який тримає оборону в районі агломерації.

Він пояснив, що обхідні маневри поки що не вдаються агресору, а бої в місті не дозволять швидко захопити місто.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 7 квітня заявив, що у районі Костянтинівсько-Дружківської агломерації російські війська намагаються покращити своє тактичне положення, комбінуючи атаки малими групами піхоти та масовані нальоти дронів.