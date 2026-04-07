Сирський розповів про дії військ РФ у районі Костянтинівсько-Дружківської агломерації

У районі Костянтинівсько-Дружківської агломерації російські окупаційні війська намагаються покращити своє тактичне положення, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, на цій ділянці противник комбінує атаки малими групами піхоти та масовані нальоти дронів.

«Майже рік частини корпусу (19 корпусу – ред.) успішно відбивають спроби противника захопити Костянтинівку, утримують позиції та завдають ворогу значних втрат. Командний склад демонструє високий рівень адаптивності до змін на полі бою, ухвалюючи ініціативні та нестандартні рішення», – написав він у телеграмі.

Сирський додав, що у пріоритеті залишаються вогневе ураження тилової логістики противника, нейтралізація російської піхоти на етапі початку штурмів, а також збереження життів українських воїнів в умовах високої інтенсивності бойових дій.

Російське командування планує окупувати Костянтинівку до 25 квітня, заявив днями Дмитро Запорожець – речник 11-го армійського корпусу, у, який тримає оборону в районі агломерації.

Він пояснив, що обхідні маневри поки що не вдаються агресору, а бої в місті не дозволять швидко захопити місто.

Згідно з мапою DeepState, більша частина міста під контролем ЗСУ. На півдні Костянтинівки залишається «сіра зона» поблизу траси, що веде з Бахмута до Покровська.

Згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ 7 квітня, за минулу добу на Костянтинівському напрямку було 19 російських ата.



