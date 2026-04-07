Генштаб ЗСУ: на фронті протягом минулої доби відбулося 150 боїв

Найбільше російських атак минулої доби було на Покровському напрямку

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 150 бойових зіткнень, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ

За даними штабу, вчора противник завдав 84 авіаційних ударів, скинувши 242 керовані авіабомби, застосував 8625 дронів-камікадзе та здійснив 3227 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 42 – із реактивних систем залпового вогню.

Найбільше російських атак минулої доби було на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Гришине та Муравка.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 19 атак, а на Гуляйпільському напрямку – 11 атак.

Сили РФ дещо посилили свою активність на Олександрівському напрямку, де атакували 13 разів. Минулої доби на цій ділянці фронту фіксували вісім атак.

Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 квітня заявив, що Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності активного фронту.

За його даними, у районі Покровсько-Мирноградської агломерації Сили оборони України днями зупинили наступ російських військ одразу на декілька населених пунктів, зокрема біля Гришиного, Мирнограда, Таврійська.

В інтерв’ю Радіо Свобода від 19 березня командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Покровському напрямку, Руслан Габінет повідомив, що підрозділи Сил оборони продовжують контролювати окремі ділянки Покровська і Мирнограда на Донеччині.

Президент Володимир Зеленський 3 квітня з посиланням на британську розвідку заявив, що ситуація на фронті для України складна, але найкраща за останні 10 місяців.

