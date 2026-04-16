У Генштабі підтвердили ураження Туапсинського НПЗ у Росії

Українські сили вночі проти 16 квітня уразили нафтопереробний завод «Туапсинський» у Краснодарському краї Росії, підтвердив Генштаб ЗСУ.

«Туапсинський НПЗ здійснює переробку нафти заявленим обсягом 12 мільйонів тонн на рік. Підприємство активно задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на об’єкті. Масштаби збитків уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Тим часом, джерело в Службі безпеки України, яке побажало залишитися неназваним, бо не уповноважене офіційно коментувати ситуацію, повідомило Радіо Свобода, що безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки й оборони уразили низку інфраструктурних обʼєктів нафтотерміналу порту Туапсе.

«Нафтотермінал є єдиним виробничим комплексом разом із Туапсинським НПЗ. Цей завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і сировину для нафтохімії і відіграє важливу роль у забезпеченні внутрішнього ринку й експорту. Комплекс належить компанії «Роснефть», – зазначило джерело.

За повідомленням, внаслідок удару пошкоджені глибоководні нафтоналивні стендери, трубопровідна інфраструктура, а також ємності резервуарного парку морського терміналу і Туапсинського НПЗ.

«Після влучань зафіксовано сильну пожежу. Додатково було уражена багатофункціональна радіолокаційна станція 50Н6Е», – додало джерело.

Тим часом, у Генштабі заявили, що 16 квітня українські сили також завдали удару по району зосередження тактичної групи 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту Росії (БРК «Бастион») у Севастополі в окупованому Криму, й уразили засоби ППО противника в Криму і на окупованих територіях Запорізької і Донецької областей.

«Крім того, уражено пункти управління БпЛА противника в районах населених пунктів Вербове Запорізької області й Гола Пристань на Херсонщині. Також уражено живу силу противника в районах населених пунктів Родинське та Затишне Донецької області, а також пункт управління ворога у районі Рівнополя на Донеччині», – кажуть у Генштабі.

Російська влада і військові зазвичай не підтверджують і не коментують втрати у війні.

Про те, що в Туапсе внаслідок масованої атаки безпілотників спалахнув нафтопереробний завод, вранці 16 квітня повідомили українські моніторингові канали і місцеві жителі.

Український моніторинговий канал Exilenova+ з посиланням на місцевих жителів писав, що на НПЗ спалахнули три резервуари.

Губернатор Краснодарського краю зазначив, що «численні уламки впали» на території підприємств у районі морського порту.

Україна вже била по нафтовій інфраструктурі Туапсе у березні, листопаді й грудні 2025 року.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».