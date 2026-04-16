Пожежа на НПЗ в Туапсе: на супутниковому знімку видно дим, що розтягнувся на понад 100 км

У Туапсе Краснодарського краю Росії після нічної атаки дронів продовжується масштабна пожежа. Російська служба Радіо Свобода опублікувала супутниковий знімок сервісу NASA Worldview, на якому видно, що дим від пожежі розтягнувся на понад 100 кілометрів.

На оприлюдненій трохи згодом фотографії з космосу сервісу Planet.com, зробленої близько полудня за місцевим часом, видно щільний стовп диму.

Про те, що в Туапсе внаслідок масованої атаки безпілотників спалахнув нафтопереробний завод, вранці 16 квітня повідомили українські моніторингові канали і місцеві жителі.

Український моніторинговий канал Exilenova+ з посиланням на місцевих жителів писав, що на НПЗ спалахнули три резервуари.

Внаслідок атаки на Туапсе, за даними місцевої влади, загинули двоє людей. Спочатку повідомляли, що це діти. Згодом губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв уточнив, що загинула дівчинка 14 років і доросла жінка. Ще сім людей постраждали.

За інформацією, яку навів Кондратьєва, в Туапсе пошкоджені п’ять приватних і один багатоквартирний житловий будинок.

Крім того, як написав губернатор, «численні уламки впали» на території підприємств у районі морського порту.

Туапсинський НПЗ разом із морським терміналом входять до структури «Роснефти». Компанію контролює близький друг і соратник російського президента Володимира Путіна Ігор Сєчін. Україна вже била по нафтовій інфраструктурі Туапсе у березні, листопаді й грудні 2025 року.

Нинішню атаку українські військові не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».