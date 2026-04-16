Росія: безпілотники атакували Туапсе, моніторингові канали повідомляють про пожежу на НПЗ

Місто Туапсе в Краснодарському краї Росії зазнало удару безпілотників протягом ночі, заявив губернатор краю Веніамін Кондратьєв вранці 16 квітня.

За його твердженням, дрони вдарили по житлових будинках у місті, через що нібито загинули діти 5 і 14 років, ще двоє дорослих зазнали поранень.

Також, додав Кондратьєв, «численні уламки» впали на території неназваних підприємств у районі морського порту.

Українські моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+ підтвердили пожежу в Туапсе. Зокрема, Exilenova+ з посиланням на місцевих повідомляє про удари по резервуарах Туапсинського нафтопереробного заводу.

Російський моніторинговий канал ASTRA з посиланням на OSINT-аналіз кадрів пожежі підтвердив, що горить місцевий нафтопереробний завод.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці твердження.





Російська влада офіційно не заявляла про ураження НПЗ. Міноборони Росії заявляє про збиття 207 безпілотників протягом ночі – над Бєлгородською, Смоленською, Курською, Брянською, Орловською областями, а також Краснодарським краєм, окупованим Кримом, Чорним і Азовським морями.

Востаннє Туапсинський НПЗ зазнавав удару безпілотників 31 грудня.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».