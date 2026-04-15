В російському Стерлітамаку лунали вибухи через атаку дронів

Безпілотники вранці 15 квітня атакували місто Стерлітамак у ресубліці РФ Башкортостані, передає російська служба Радіо Свобода.

Про вибухи та пожежу повідомили очевидці, у соцмережах було опубліковано відео, на яких видно проліт дронів та чути вибухи.

Голова Башкортостану Радій Хабіров написав про збиття кількох безпілотників «над промисловою зоною Стерлітамака». За його словами, на територію одного з підприємств упали «уламки», через що виникло займання. Про постраждалих не повідомляється.

Телеграм-канал ASTRA проаналізував фото та відео, зняте очевидцями, і дійшов висновку, що атаки зазнав Стерлітамацький нафтохімічний завод, який виробляє авіаційне паливо, а також синтетичні каучуки, фенольні антиоксиданти та різні хімічні добавки та затверджувачі.

«Стерлітамацький нафтохімічний завод» входить до холдингу «Росхим». Цей завод вже зазнавав атаки українських безпілотників у ніч проти 6 січня.

Очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив про атаку на Стерлітамак як «один з центрів хімічної та нафтохімічної промисловості РФ». Зокрема, він вказав на місцевий нафтохімічний завод, який виробляє іонол-присадку до авіаційного пального та мастил для військової техніки.

«Також інші підприємства, які забезпечують важливі компоненти до авіаційної та ракетної техніки, зокрема для виробництва вибухових речовин, порохів, боєприпасів. Хімічна промисловість – основа війни», – додав він.

Українське військове командування наразі не коментувало останню атаку. Від України до Башкортостану близько 1500 кілометрів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



