Безпілотники атакували хімзавод на півночі Росії

Безпілотники вранці 13 квітня атакували хімічний завод «Апатит» у Череповці Вологодської області РФ. Про це повідомили українські моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+. Стверджується, що було як мінімум два влучання.

Губернатор Вологодської області Георгій Філімонов із посиланням на військове відомство Росії заявив про 13 збитих безпілотників «на підльоті до проммайданчика Череповця». За його словами, фахівці екстрених служб працюють «на місці падіння уламків». Про постраждалих не повідомлялося.

«Апатит» – череповецький хімічний кластер групи «ФосАгро». На сайті компанії йдеться, що це найбільший у Європі виробник фосфоровмісних добрив, фосфорної та сірчаної кислот, а також один з лідерів у Росії за обсягами випуску NPK-добрив, аміаку та аміачної селітри.

Україна поки не коментувала удар по хімзаводу.

«Апатит» уже зазнав атаки в ніч проти 27 березня 2026 року, тоді на його території сталася пожежа, повідомляли телеграм-канали.