Дефіцит бюджету РФ від початку 2026-го перевищив річний план, доходи від енергоносіїв впали майже вдвічі

Дефіцит федерального бюджету Росії в січні-березні 2026 року склав 4,6 трильйона рублів (близько 59 мільярда доларів) – це випливає з попередньої оцінки виконання бюджету Мінфіну РФ, передає канал «Настоящее время».

Це майже вдвічі (на 2,6 трильйона рублів) більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

За даними відомства, дефіцит бюджету за перші три місяці перевищує весь річний план – на 2026 дефіцит бюджету був запланований в обсязі 3,8 трильйона рублів. Високі значення розміру дефіциту в Мінфіні пояснюють «випереджувальним фінансуванням видатків».

Обсяг витрат склав 12,8 трильйона рублів, що вище за показники 2025 року за аналогічний період на 17% (11 трильйонів). Доходи федерального бюджету сформувалися лише на рівні 8,3 трильйона рублів – на 8,2% нижче, ніж торік (9 трлн).

Нафтогазові доходи за перший квартал вказані у розмірі 1,4 трильйона рублів – це на 45,4% менше, ніж за аналогічний період 2025 року (2,6 трильйона). У Мінфіні РФ зниження нафтогазових доходів та їхнього базового розміру пов’язують «переважно зі зниженням цін на нафту».

За даними російського видання «РБК», обсяг недоотриманих нафтогазових доходів у першому кварталі досяг 569,7 мільярда рублів. Після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану, як зазначає видання, ціна на російську нафту різко зросла, проте нові ціни ще не вплинули на надходження до бюджету.

У березні Україна активізувала атаки на ключові експортні порти Росії – Усть-Луга та Приморськ на Балтійському морі та Новоросійськ на Чорному. Російська служба «Бі-бі-сі» з посиланням на фінський «Центр досліджень енергетики та чистого повітря» пише, що з 23 по 30 березня відвантаження нафти та палива в балтійських портах скоротилися на 53% порівняно з минулим роком.